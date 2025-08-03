Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Один дома-10 не вышло: родители бросили 10-летнего сына в аэропорту, чтобы не потерять отпуск. Но тут… (2)

Euronews 3 августа, 2025 12:18

Случай, вызвавший бурное негодование, произошел в барселонском аэропорту Эль-Прат, где родители решили оставить своего десятилетнего сына, узнав, что ребенок не может путешествовать из-за отсутствия действительных документов.

Родители, путешествовавшие с другим ребенком, решили оставить его одного в терминале, рассчитывая, что за ним приедет кто-то из родственников. А сами они хотели во что бы то ни стало успеть на рейс и продолжить запланированный отдых.

Согласно сообщению координатора авиакомпании в аэропорту Барселоны @limasin41 на Tiktok, у ребенка был действующий испанский паспорт, но отсутствовала виза, необходимая для полета, что не позволило ему подняться на борт.

Столкнувшись с такой ситуацией, родители обратились к родственнику, чтобы он присмотрел за ребенком, что позволило им сохранить свои планы на отпуск, не отказываясь от билетов. И они ушли к выходу на посадку, оставив 10-летнего ребенка одного в терминале.

Ситуацию публично осудила координатор авиакомпании, разместив видео в социальных сетях, где она выразила свое недоумение по поводу увиденного. "Я координатор авиакомпании и, как координатор, видела многое, но это было совершенно сюрреалистично", - заявила сотрудница в своем посте в TikTok.

Вмешательство полиции и последствия

Этот случай не остался незамеченным руководством аэропорта. После предупреждения по громкой связи, когда никто не взял на себя ответственность за ребенка, агенты службы безопасности были поставлены в известность о деталях ситуации. В итоге пара, бросившая своего ребенка, не смогла отправиться в путешествие.

Полиция вмешалась незамедлительно: "Полицейские отвезли родителей и второго ребенка в полицейский участок, где находился десятилетний мальчик", - пояснил координатор воздушных перевозок.

Самым поразительным аспектом этого случая было отношение родителей, которые, по словам работника аэропорта, не увидели в своем поступке ничего зазорного и "считали это вполне нормальным".

Обновлено: 15:30 24.08.2025
Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет? (2)

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (2)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

