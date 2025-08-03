Родители, путешествовавшие с другим ребенком, решили оставить его одного в терминале, рассчитывая, что за ним приедет кто-то из родственников. А сами они хотели во что бы то ни стало успеть на рейс и продолжить запланированный отдых.

Согласно сообщению координатора авиакомпании в аэропорту Барселоны @limasin41 на Tiktok, у ребенка был действующий испанский паспорт, но отсутствовала виза, необходимая для полета, что не позволило ему подняться на борт.

Столкнувшись с такой ситуацией, родители обратились к родственнику, чтобы он присмотрел за ребенком, что позволило им сохранить свои планы на отпуск, не отказываясь от билетов. И они ушли к выходу на посадку, оставив 10-летнего ребенка одного в терминале.

Ситуацию публично осудила координатор авиакомпании, разместив видео в социальных сетях, где она выразила свое недоумение по поводу увиденного. "Я координатор авиакомпании и, как координатор, видела многое, но это было совершенно сюрреалистично", - заявила сотрудница в своем посте в TikTok.

Вмешательство полиции и последствия

Этот случай не остался незамеченным руководством аэропорта. После предупреждения по громкой связи, когда никто не взял на себя ответственность за ребенка, агенты службы безопасности были поставлены в известность о деталях ситуации. В итоге пара, бросившая своего ребенка, не смогла отправиться в путешествие.

Полиция вмешалась незамедлительно: "Полицейские отвезли родителей и второго ребенка в полицейский участок, где находился десятилетний мальчик", - пояснил координатор воздушных перевозок.

Самым поразительным аспектом этого случая было отношение родителей, которые, по словам работника аэропорта, не увидели в своем поступке ничего зазорного и "считали это вполне нормальным".

(Иллюстративное фото.)