Рижское самоуправление запретило акцию памяти гражданских жителей Палестины у памятника Свободы

Исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге договорился с организаторами мероприятия о проведении акции в другом месте - на площади Эспланады.

Рижское агентство памятников категорически возражает против проведения такого мероприятия у памятника Свободы.

Сегодня Ланге провел совещание, в котором приняли участие представители Государственной полиции, Службы государственной безопасности, рижской муниципальной полиции и организаторы мероприятия.

Организаторам мероприятия еще раз напомнили об обязанности соблюдать положения закона "О митингах, шествиях и пикетах". Организатор пообещал, что провокационные лозунги использоваться не будут, а участники митинга будут неоднократно предупреждены о недопустимости провокационного поведения.

Стороны также договорились об изменении времени начала мероприятия на 17.00.

"Я прекрасно понимаю деликатность такого мероприятия, особенно за несколько дней до годовщины вторжения террористов ХАМАС на территорию Израиля и их преступлений против гражданского населения", - сказал Ланге.

"Сегодня правоохранительные органы подтвердили, что нет никаких законных оснований для запрета этого мероприятия. Я верю, что объявленное собрание пройдет мирно", - подчеркнул исполнительный директор, пообещав следить за событиями с особым вниманием.

Организаторы акции называют себя движением "За свободную Палестину", однако, по данным "Firmas.lv", в Регистре объединений и фондов такая организация не зарегистрирована.

Мероприятие в память о палестинцах организовано частным лицом. Ожидается, что в мероприятии примут участие 150 человек.