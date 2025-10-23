Рижским больницам нужны миллионы евро для работы. Кто даст?

Минздрав поясняет, что 4,136 млн евро из этой суммы предназначены для частичного доведения базового тарифа двух больниц по группам диагнозов до уровня 2024 года, а 1,107 млн евро необходимы для обеспечения непрерывности плановых больничных услуг. 3,185 млн евро необходимо для оказания неотложной помощи.

Для больниц государственное финансирование рассчитывается в соответствии с так называемой системой по группам диагнозов. Она используется для учета, анализа и оплаты финансируемых государством медицинских услуг, предоставляемых пациентам в больницах. Система основана на индивидуальном учете диагнозов, проведенных манипуляций и данных о пациентах, таких как возраст, пол и продолжительность лечения. Эта информация обобщается и анализируется с применением определенных коэффициентов, которые определяют, сколько государство заплатит больнице за то или иное лечение.

Минздрав отмечает, что старение населения и распространение хронических заболеваний оказывают все большее давление на больничную систему, а существующие тарифы не покрывают реальных расходов на лечение.

Министерство отмечает, что в начале этого года для обеих больниц был установлен пониженный базовый коэффициент по группам диагнозов в размере 91,5% по сравнению с 94% в 2024 году.

Однократное выделение средств позволит частично компенсировать эту разниц до уровня 92,7%, и обеспечить непрерывность лечения около 90 000 пациентов, пояснили в министерстве.

Без дополнительного финансирования к концу года время ожидания услуг может увеличиться, а медицинские услуги могут быть сильно ограничены.