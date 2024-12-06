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Рижский автор-фантаст — о прошлом и будущем нашей планеты

© Суббота 6 декабря, 2024 09:12

История и культура 0 комментариев

В середине ноября в магазине Mnogoknig состоялся творческий вечер рижской писательницы и предпринимателя Елены Корджевой, которая говорит о себе так: «Я мама рынка недвижимости в Латвии и писатель, который любит смеяться».

С Еленой Корджевой мы познакомились 15 лет назад, когда у Елены вышла первая книга, и с тех пор пристально следим за ее творчеством.

За эти годы из-под пера Елены вышло более 20 книг. Как профессиональных («Сделки с недвижимостью», «Точка отсчета», «Курьезы профессии» и др.), так и художественных («Рукопись из тайной комнаты», «Силы небесные», «По ту сторону чуда», «Отдел спецрасследований» и др.), написанных в разных жанрах.

На встрече с читателями Елена представила свои новые книги в жанре фантастики: «Пара-другая нормальных явлений» и «Витражи. Боги древних балтов».

Фантастика в книгах и жизни

-- Елена, почему вы обратились к жанру фантастики?

-- Потому что это не просто развлекательное чтиво, а возможность взглянуть на мир под каким-то другим, необычным углом. Для того чтобы это утверждение не было голословным, давайте попробуем сравнить фантастику с другими литературными жанрами.

С прессой все понятно -- она сообщает нам новости. Учебник или справочник дает знания в определенной области. Поэзия будит душу и сердце. Исторический роман позволяет перенестись в далекие века: кони-рыцари побежали, поскакали, и читатель вместе с ними. Детектив интригует: кто же, в конце концов, убийца?.. Но каждый из этих жанров оставляет человека в его привычной среде, и только фантастика выводит своего читателя за рамки осязаемого мира. Поскольку рассказывает о том, что находится за гранью реальности, и строится на допущении, то есть на том, чего в нашей с вами жизни не существует.

Этот огромный пласт литературы включает в себя множество разновидностей -- начиная от антиутопии и научной фантастики и заканчивая мифологией и сказками. И каждый из них дарит читателю простор для воображения, расширение кругозора, повышение интеллекта и яркие эмоции, погружая в мир, которого нет.

-- А для чего нам нужен мир, которого нет на самом деле?

-- Это сегодня его нет. А через некоторое время несуществующий мир вполне может стать реальностью. Приведу несколько фактов. В 1942 году Айзек Азимов пишет три закона робототехники. Первый из них звучит так: «Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред». Второй закон гласит: «Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому закону». И, наконец, третий закон: «Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму законам».

А в 1986 году Айзек Азимов формулирует нулевой закон: «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред». Разве не об этом сегодня говорят разработчики ИИ -- искусственного интеллекта? Это значит, что спустя 40 лет законы Азимова не просто актуальны -- они необходимы.

Далее. Еще в середине XX века Артур Кларк писал о видеозвонках и экранах, встроенных в сиденье, как в современном самолете. Это было 70 лет назад. А сегодня мы всем этим активно пользуемся и это совсем не является для нас чем-то фантастическим. Мне кажется, что и Илон Маск, который нынче мечтает о переселении людей на Марс, в свое время очень внимательно читал «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери, возможно, даже с карандашом в руках. (Улыбается.)

Ранний Макс Фрай, братья Стругацкие, Терри Пратчетт, Толкиен -- все они опередили время. Разве социальная фантастика Герберта Уэллса в «Машине времени», описавшей два вида существ -- морлоков и элоев, не предсказала классовое расслоение? Я уже не говорю об Оруэлле и его романе «1984».

-- Ваши книги тоже предсказывают будущее?

-- Не беру на себя смелость это утверждать. В чем-то совсем наоборот: я пытаюсь сохранить и дать читателям пощупать, попробовать на вкус и цвет давно забытое старое -- от мифологии до... Ну, до всех тех сущностей, которым нашлось место под обложкой книги.

Привидения и боги

-- В книге фантастических рассказов «Пара-другая нормальных явлений» явственно проступает слово «паранормальные». Или мне это только кажется?

-- В аннотации написано: «Вы слышите в названии слово «паранормальные»? Википедия говорит, что паранормальными называются психофизические феномены, существование которых не имеет научных доказательств. Они не имеют научного объяснения и находятся за пределами современной научной картины мира.

Что ж, герои моих рассказов попадают в число таких феноменов. И раз наука объяснить их не может, то давайте просто получим удовольствие от чтения. Моя книга состоит из 31 рассказа, которые разделены на три части: мифология, привидения, духи и прочие, инопланетяне. Выбирайте сами, кому что по душе.

-- Все персонажи этой книги нереальны: говорящие волки, добрые призраки, боги с Олимпа... Как вы их придумываете?

-- Самое смешное, что я их не придумываю -- они существуют. По крайней мере, немного найдется людей, которые на голубом глазу скажут, что никогда в жизни не слышали о богах древности, будь то олимпийцы, скандинавские, индийские или какие угодно боги.

Что же касается сущностей, то, помилуйте, где их только нет! Дух отца Гамлета, Кентервильское привидение, призрак замка Моррисвилль... В Англии в каждом уважающем себя замке просто обязан быть хотя бы один призрак! Да и во время экскурсий по латвийским замкам я не раз слышала подобные истории. Вот я и решила посвятить им несколько рассказов. Ну а где точно находится дом с привидениями или волчий лес -- это я, пожалуй, утаю.

Ниточка в прошлое

-- Как появилась книга «Витражи. Боги древних балтов»?

-- Мифология -- это тоже часть фантастики, более того, это культурный код человечества. Мифологическая фантастика дает нам возможность прикоснуться к человеческой истории верований и узнать то, что было очень важным для огромного количества людей на протяжении веков. Это ниточка, которая тянется в прошлое через настоящее.

Я не зря говорю, что это культурный код планеты. Знание культуры прошлого чрезвычайно важно не только для историков. В конце концов, несмотря на весь технический прогресс мы, люди, как вид не меняемся. И если ты знаешь о существовании разных культур, то тебе гораздо легче найти общий язык с современником независимо от его места происхождения. В наше время, время великой миграции народов, мне это кажется очень важным. Известно, что Зевс гневлив, Гера -- ревнива, Один -- стоик, Локи -- плут и обманщик, а пока воительница Кали крушит врагов в восемь рук, Вишну спокойно сидит на цветке лотоса. С таким багажом, в общем-то, несложно определить типаж современного собеседника, чтобы добиться согласия.

-- В книге «Витражи. Боги древних балтов» замечательные черно-белые иллюстрации. Кто их художник?

-- Эрик Бауэр, который живет в Германии. Его так вдохновили латышские народные знаки, что он нарисовал их штук двести. Для книги я выбрала только пятьдесят шесть. Текста немного, но достаточно, чтобы представить себе каждое божество и описать его, опираясь на дайны и доступные литературные источники. Дайны я перевела, а богов перенесла в настоящее. И представила себе -- и читателям, -- какие они, как выглядят и что делают. Получилась небольшая фантастическая повесть.

В своей книге я ни в коем случае не претендую на теологические изыскания, это просто мой скромный вклад в расширение кругозора тех, кто живет в нашей стране. Может быть, это поможет убрать тот клин, которые некоторые латвийские политики так активно вбивают в отношения между русскими и латышами.

Где внуки -- там сказки

-- Насколько ваша будничная жизнь в бизнесе отличается от писательской деятельности? Где берете время для книг?

-- Я работаю в сфере недвижимости с 1993 года, а с 1998-го руковожу агентством недвижимости. Можно догадаться, что стезя руководителя, юриста и преподавателя -- я преподаю курс «Сделки с недвижимостью» как в Латвийском государственном университете, так и в своем учебном центре -- терниста и небезоблачна. Если к этому добавить необходимое повышение собственной квалификации, чтобы оставаться мамой рынка недвижимости, то времени на творчество до обидного не хватает.

Кстати, знаете, почему я именно мама рынка недвижимости? Вполне оправданно. Кем еще можно быть, если, пропустив через свои руки более 8000 клиентов, я не просто не зачерствела душой и сердцем, но написала учебник, пособия и учебный курс, который поможет коллегам лучше делать свою работу? Сейчас я создаю курсы повышения квалификации для посредников. А выдающиеся в профессиональном смысле кейсы описываю в «Записках риэлтора», которых уже набралось около двухсот.

Но это быль. Вернемся к фантастике. Знаете ли вы, что судьба первых фантастов-сказочников была печальна? Возьмем знаменитого Шарля Перро. Он был образован, умен, работал на королевской службе. Потеряв жену, стал сочинять сказки для дочки. И его уволили! Потому что не может служить королю человек, который пишет детские сказки! Мне легче, из моей компании никто меня не уволит. (Смеется.)

-- Скажите, писательство для вас -- это своего рода бегство от бизнеса и от его проблем?

-- Ну почему же бегство? Наоборот, я бы сказала, что это бегство в сторону еще более интересной и бурной жизни! Ведь сочинить историю не так-то просто. Нужно внимательно смотреть по сторонам, вглядываться в эту самую жизнь, чтобы ухватить те кусочки, черточки, детальки, из которых сложится персонаж. А потом -- дать этому персонажу жизнь. Разве это бегство? Ну и заодно издание книг -- это тоже бизнес. Вы же их купите, правда? (Смеется.)

-- Я знаю, что вы пишете еще и для детей. Почему?

-- У меня появились внуки. А где внуки, там и сказки. Поначалу я сочиняла волшебные истории только для них. Но когда товароведы книжных сетей стали настойчиво говорить, что в Латвии катастрофически не хватает детской литературы, я решилась. Нашла отличных художника, переводчика, редактора... И вот на прилавках уже лежит «Летающий мышонок», и я жду из типографии сказку «Почему у змеи нету ножек». Никто этого не знает, а я знаю -- сама придумала.

Идеи из воздуха

-- Почему вы называете себя писателем, который любит смеяться?

-- Потому что, несмотря на все сложности и трудности, жизнь заслуживает того, чтобы ей радоваться. Иногда особенно пессимистично настроенным клиентам я говорю: «Прекратите унывать, за это не платят». Почему-то эта фраза их взбадривает. Но ведь, на самом деле, уныние и негатив не создали ничего, кроме войн и нищеты. Очень хорошо сказал Стивен Хокинг: «Там, где есть жизнь, есть надежда». А чтобы воплощать надежды в жизнь, просто необходимо иметь драйв, силу духа, верить в себя. А разве вера в себя не повод для радости?

-- О чем будет ваша следующая книга?

-- Сейчас в моих планах стоит серия детских книг под общим названием «Тетрадь Совы». Художник нарисовал дивную Сову в шляпке и в очках. Возможно, из-за этих очков она чем-то похожа на меня. (Смеется.) Вот Сова-то и пишет сказки. Уже написана вполне приличная кучка. Надо сказать, мне очень повезло с переводчиком: у него есть дочка-первоклассница, и именно на ней мы определяем, хорошая получилась сказка или нужно еще поработать.

-- А почему не на внуках?

-- Они необъективны: раз бабушка написала -- значит, хорошо. А мне нужно мнение пусть маленького, но объективного человечка.

-- Значит, в ваших ближайших планах только детские сказки?

-- Сложный вопрос. Кто знает, куда меня заведет моя муза. Идеи витают в воздухе, главное -- уметь их найти.

Елена СМЕХОВА

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