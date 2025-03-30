«Рижские микрорайоны превращаются в парковки!» Столичная жительница возмущена

"Жилые микрорайоны в Риге превращаются в парковки. Это ужасно. У нас небольшой дом. Всего 24 квартиры. Но у некоторых соседей - целый автопарк, три автомашины на одну квартиру. Весь Едвор и улица забиты автомашинами", - жалуется в соцсети "Х" Кайя.

Ей дают советы и делятся опытом:

- Новый проект, закрытая территория, проблем нет. Квартире выделена конкретная пронумерованная стоянка, за нее вносится небольшая плата.

- В нашем доме живет торгаш, иногда даже пять машин держит. Полиция говорит, что ограничений нет. Что остается? Резать покрышки?

- В чем проблема поставить знак и договориться: одна квартира - одна машина? Все в руках самих владельцев.

- Ну что же делать, если общественный транспорт такой медленный и неудобный... Людям надо как-то перемещаться...

- У меня непосредственно рядом с домом нет, но есть маленькая улочка - 15 машин не двигаются с места. Не понимаю - машину покупают, а не пользуются.

- Меня как хуторянина, привыкшего к простору, бесят эти дворы, если приходится туда заезжать.

- У нас в рижском доме каждой квартире выделен пропуск на одну машину. Если есть вторая или третья, ищите парковочное место за пределами двора.

- А не дай Бог, придется вызывать спасателей. Не только из-за пожара. Хотя бы воду откачать после сильных ливней, если вдруг... Не смогут подобраться ни с насосом, ни со шлангами. В истории латвийских бед была и улица Мирдзы Кемпе.