Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

«Я еще понимаю, когда событие до 23.00, ну до полуночи, но до трех! Это слишком! Я в ту ночь от того, как мне было плохо просто вырубилась без сознания», - рассказывает Ольга.

Фестиваль «Картофельная пальма» проходил в рамках другого фестиваля: «Белая ночь», однако живущая в центре города Велта ничего светлого мероприятии не увидела.

«Мы эту Белую ночь не можем считать Белой ночью. Это скорее была адская ночь, когда мы вернулись домой, звук уже был на полную. И самый большой шум был с полуночи до трех часов ночи», - рассказывает она.

Местные жители в отчаянии вызвали полицию. Приехавшие полицейские заявили, что ничего сделать не могут, потому что Рижская дума дала разрешение на временной период до трех часов ночи.

Организаторы фестиваля сказали, что проводили концерт на площадке, рядом с которой не стоит ни одного жилого дома и расположили сцену так, чтобы звук шел не на дома, а в сторону Ганибу Дамбис, где расположены только офисы.

"Муниципальная полиция приезжала. Мы показали ей все документы. Показали, что у нас все в порядке. И когда они попросили, мы вообще выключили этот звук. Мы даже всю программу не закончили", - сообщил представитель организаторов Улдис Паберзис.

В Рижской думе все валят на организаторов. Якобы договор был такой, что музыка с усилителями звука может играть до 23.00, а потом только без.

"И жители должны понимать, что если они живут рядом с публичными местами, то там время от времени будут происходить мероприятия", - напомнила представитель Рижской думы Синтия Лукьянска.