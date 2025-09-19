Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 11:45

Важно 0 комментариев

TV3/YouTube

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

«Я еще понимаю, когда событие до 23.00, ну до полуночи, но до трех! Это слишком! Я в ту ночь от того, как мне было плохо просто вырубилась без сознания», - рассказывает Ольга.

Фестиваль «Картофельная пальма» проходил в рамках другого фестиваля: «Белая ночь», однако живущая в центре города Велта ничего светлого мероприятии не увидела.

«Мы эту Белую ночь не можем считать Белой ночью. Это скорее была адская ночь, когда мы вернулись домой, звук уже был на полную. И самый большой шум был с полуночи до трех часов ночи», - рассказывает она.

Местные жители в отчаянии вызвали полицию. Приехавшие полицейские заявили, что ничего сделать не могут, потому что Рижская дума дала разрешение на временной период до трех часов ночи.

Организаторы фестиваля сказали, что проводили концерт на площадке, рядом с которой не стоит ни одного жилого дома и расположили сцену так, чтобы звук шел не на дома, а в сторону Ганибу Дамбис, где расположены только офисы.

"Муниципальная полиция приезжала. Мы показали ей все документы. Показали, что у нас все в порядке. И когда они попросили, мы вообще выключили этот звук. Мы даже всю программу не закончили", - сообщил представитель организаторов Улдис Паберзис.

В Рижской думе все валят на организаторов. Якобы договор был такой, что музыка с усилителями звука может играть до 23.00, а потом только без.

"И жители должны понимать, что если они живут рядом с публичными местами, то там время от времени будут происходить мероприятия", - напомнила представитель Рижской думы Синтия Лукьянска.

Загрузка

«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

Мир 11:29

Мир 0 комментариев

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Железные дороги стран Балтии планируется объединить в одну инфосистему

Новости Латвии 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Едут в среднем на 2 ночи: почему мы проигрываем туристов даже Литве и Эстонии?

Новости Латвии 11:19

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

И не пьянеют? Шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива

Для настроения 11:17

Для настроения 0 комментариев

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

За длинным рублём: как латвийские специалисты зарабатывали при СССР на Севере

История и культура 11:11

История и культура 0 комментариев

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

Рейсов в Россию больше не будет: министр сообщения

Важно 11:05

Важно 0 комментариев

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

