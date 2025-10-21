Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Хлорирование начнётся одновременно на всех насосных станциях города. Ожидается, что дезинфицирующее вещество равномерно распространится по всей водопроводной системе.

Хотя процедура не представляет угрозы для здоровья, специалисты советуют в период дезинфекции и в течение последующих 24 часов использовать только кипячёную воду. Для хозяйственных нужд воду можно применять без кипячения.

Перед использованием для домашних животных, птиц и декоративных рыб воду рекомендуется отстаивать. То же правило касается и полива комнатных растений.

Во время обработки водопроводная вода может иметь неприятный запах и лёгкий привкус хлора, однако в используемых концентрациях вещество безопасно для здоровья. Специалисты «Rīgas ūdens» будут постоянно контролировать содержание хлора в воде.

Профилактическая дезинфекция сети проводится дважды в год, но не реже одного раза в два года.