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Риски относительно невысоки, но… возможно, необходимо ввести дезинфекцию транспорта на границе

© LETA 9 апреля, 2025 11:14

Новости Латвии 0 комментариев

По мере распространения ящура в Европе допускается возможность введения дезинфекции транспортных средств на границе, заявил во вторник журналистам после заседания Совета по кризисному управлению генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис.

Он пояснил, что совету представлен сценарий с разными уровнями угроз, в котором третий и четвертый уровни включают в себя в том числе дезинфекцию автомобилей на государственной границе.

По словам Балодиса, пока ящур не распространился за пределы установленной Европейской комиссией защитной зоны, но по-прежнему сохраняется динамика, поэтому нужно проявлять осторожность. Дезинфекция, которую уже проводят в Польше, Венгрии и Словакии, на границе пока не требуется.

Если болезнь выйдет за пределы контроля, затронет Польшу и дойдет до Варшавского региона, придется возобновить ветеринарный контроль на границе, в том числе дезинфекцию транспортных средств, объяснил Балодис.

"Инфекционные заболевания вокруг нас циркулируют непрерывно, поэтому биобезопасность на фермах нужно соблюдать вне зависимости от того, есть ли в Словакии ящур или нет", - сказал Балодис.

В свою очередь, министр земледелия Армандс Краузе рассказал, что сейчас в Европе ящур распространен в Венгрии и Словакии: от последней до Латвии по прямой примерно 1000 километров, а по дорогам - приблизительно 1400 километров. Сейчас риски в Латвии относительно невысоки, подчеркнул Краузе.

В то же время Совет по кризисному управлению рассмотрел сценарий распространения заболевания в Польше и его приближения к литовской границе, так как Латвия должна быть в состоянии готовности, сообщил министр. Министерство земледелия сейчас информирует крестьян о мерах безопасности, которые необходимо принять.

Кроме того, в общей сельскохозяйственной политике Минземледелия предусмотрены 7,5 млн евро на мероприятия по биобезопасности, а вскоре будет открыта программа на 2 млн евро, в рамках которой фермеры смогут подавать заявки на проекты по улучшению биобезопасности.

При этом Краузе подчеркнул, что уровень биобезопасности на латвийских фермах очень высок, приведя в качестве примера ограничение африканской чумы свиней. Кроме того, министр призвал фермеров не покупать животных из Венгрии и Словакии.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня созвала заседание Совета по кризисному управлению для обсуждения ситуации в связи с распространением ящура и возможной угрозы латвийской животноводческой отрасли.

На заседании совета было решено, что Латвия вместе со странами Балтии и Польшей должна принять согласованные превентивные меры, например, усиленные санитарные и ветеринарные проверки на внутренней границе. А в случае вспышки заболевания должны быть реализованы меры по управлению катастрофой, установленные правилами Кабинета министров "Порядок ликвидации ящура и предотвращения угрозы", Государственным планом гражданской обороны и планами гражданской обороны на территориях сотрудничества самоуправлений.

По данным ПВС, в Европе в этом году случаи заболевания уже констатированы в Германии, Венгрии и Словакии.

Ящур - это острая и высококонтагиозная инфекционная болезнь животных. Ящур не опасен для здоровья человека и не влияет на безопасность пищевых продуктов. Последний раз ящур был обнаружен в Латвии в 1987 году.
 

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