Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Ринкевич ругает Бришкенса: коммуникация по проблеме airBaltic — это полный провал

Редакция PRESS 4 сентября, 2024 18:13

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Коммуникация министра сообщения Каспара Бришкенса по проблеме латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" "абсолютно провалилась", заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"То, что следовало объяснить в пятницу вечером, объяснили вчера. У общества есть совершенно законные вопросы, ведь туда были вложены деньги налогоплательщиков", - сказал Ринкевич.

Президент добавил, что министр сообщения как ответственный за отрасль обязан не только обсуждать и предлагать правительству решения, но и своевременно, понятно и аргументированно объяснять их.

Он также подчеркнул, что дальнейшие решения и проекты, которые будут поданы правительству, также будут ответственностью министра сообщения.

Ринкевич хотел бы, чтобы обсуждение темы "airBaltic" было менее эмоциональным и более прагматичным, принимая во внимание положительные преимущества национальной авиакомпании - сообщение с европейскими городами, туризм и развитие бизнеса.

"Но за все это приходится платить, и я хотел бы увидеть от ответственного министерства четкое видение того, как мы будем развиваться дальше, своевременные ответы на обоснованные вопросы", - сказал президент, напомнив, что Министерство сообщения является держателем государственных долей капитала "аirBaltic".

Президент также сообщил, что на следующей неделе встретится с министром сообщения, чтобы обсудить эти вопросы.

Президент сказал, что есть вещи, которые необходимо обсуждать, и есть вещи, которые правительство пока не может раскрыть, напомнив, что по вопросу сокращения основного капитала "airBaltic" не принято необратимого решения.

Премьер-министр в свою очередь заявила, что будет оценивать работу Бришкенса в том числе и по тому, как он справится с коммуникационными задачами. "Конечно, одна из задач политика - объяснить обществу решения так, чтобы они были понятны, какими бы сложными они ни были, и при этом честно рассказать о проблемах и трудностях", - сказала Силиня.

Как сообщалось, в пятницу, 30 августа, на закрытом заседании правительства было решено, что после первичного публичного размещения (IPO) акций "airBaltic" государство сохранит за собой не менее 25% плюс одну акцию в капитале компании.

Бришкенс пояснил, что в настоящее время со стратегическим инвестором airBaltic не ведутся переговоры о продаже контрольного пакета акций, но речь идет о приобретении миноритарного пакета.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 10 реакций
Комментарии (0) 10 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать
Загрузка

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы

История и культура 20:00

История и культура 0 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать