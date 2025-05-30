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Ринкевич прокомментировал рост цен: это не только последствия внешних факторов

Редакция PRESS 30 мая, 2025 13:01

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Высокие цены - это не только последствия внешних факторов, они указывают и на недостаточную конкуренцию, подчеркнул в пятницу в Рижском замке на встрече с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе беседы стороны обсудили показатели латвийской экономики за первый квартал года и актуальные вопросы в связи со снижением цен на продукты питания.

Президент подчеркнул, что рост цен на продукты питания влияет не только на бюджеты домохозяйств, но и отражает доверие к рынку в целом.

По его мнению, необходимо реализовать целенаправленные меры, которые повысят прозрачность цен и будут способствовать честной конкуренции между торговцами и производителями.

Президент отметил, что заключенный меморандум о снижении цен на продовольствие является шагом вперед, однако через некоторое время необходимо оценить его фактическое влияние.

В ходе встречи стороны также обсудили поданные Банком Латвии в бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию Сейма предложения по поправкам к закону о государственных фондируемых пенсиях.

Как сообщалось, 27 мая министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) подписал с представителями отрасли меморандум о снижении цен на продукты питания.

Заключенный меморандум предусматривает введение продуктовой корзины с низкими ценами, инструмента сравнения цен и продвижение в магазинах продуктов местного производства.

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