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Ринкевич призвал министра образования найти решения для внедрения инклюзивного образования

© LETA 7 ноября, 2024 15:37

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал министра образования и науки Анду Чакшу найти решения, которые помогут учителям в реализации инклюзивного образования, в том числе обеспечить школы персоналом поддержки и снизить административную нагрузку в повседневной жизни учителей.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в четверг Ринкевич обсудил с Чакшей приоритеты бюджета отрасли образования и науки, прогресс во внедрении модели финансирования "Программа в школе", а также актуальную ситуацию с доступностью учебных пособий.

Ринкевич отметил, что недостаток учебных пособий и персонала поддержки в школах является достаточно серьезной проблемой, на которую руководство самоуправлений и специалисты в сфере образования обратили внимание президента во время его региональных визитов.

"Ученики в любом классе и школе очень разные. Необходимо найти решения, чтобы помочь учителям в реализации инклюзивного образования, дав таким образом каждому ребенку возможность раскрыть весь потенциал своих способностей, независимо от размера или местонахождения школы в Латвии", - считает Ринкевич.

Дотация государственного бюджета на приобретение учебных пособий и подписку на цифровые учебные пособия достигает почти 9,5 млн евро в год. Чакша подтвердила, что в сотрудничестве с университетами ведется работа по созданию дополнительных материалов для методической поддержки педагогов.

Ринкевич также ознакомился с предложениями по обеспечению очного обучения украинских детей в латвийских школах.

Кроме того, стороны обсудили прогресс во внедрении институционального финансирования вузов и новой модели докторантуры, а также предварительную работу, необходимую для успешного создания национального центра искусственного интеллекта.

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