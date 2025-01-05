Ринкевич посетит Юрмалу с рабочим визитом

В ходе рабочего визита планируется встреча с руководством Юрмальской думы, посещение Юрмальской государственной гимназии, где пройдет встреча с учащимися. Президент также встретится с представителями туристической отрасли в Юрмальской центральной библиотеке.

Чтобы ознакомиться с функциональной деятельностью города, Ринкевич посетит Юрмальскую больницу, Юрмальскую муниципальную полицию, Центр культурного пространства и дизайна окружающей среды, курортно-реабилитационный центр "Яункемери" и кафе Annas mājas.