Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Жительница Риги, которой предстояла операция в Латвийском онкологическом центре (RAKUS LOC), решила взять с собой телефон. За несколько минут до процедуры она сделала несколько кадров операционной. Снимки удивили даже привычных к больничным историям читателей: обшарпанные стены и мебель, оборудование, напоминающее скорее 90-е годы, чем современную медицину.

«Я использовала своё право и вчера взяла телефон в операционный блок. Успела зафиксировать виды, которые заставляют серьёзно усомниться в возможности стерильной среды. Во время самой операции телефон пришлось отдать», — рассказала женщина в социальной сети X.

 

Её слова вызвали отклик десятков людей. Многие отметили, что государство вкладывает миллионы в ремонты и строительство, однако внутри отдельных отделений пациенты сталкиваются с обстановкой, которая будто не менялась десятилетиями. 

Эта история вновь поставила вопрос о том, как именно расходуются бюджетные средства на медицину и почему условия в операционных блоках единственного в стране онкоценра могут вызывать у пациентов сомнения в безопасности.

Madara Blumberga @bergblumba: «Спасибо за смелость говорить и показать, насколько небезопасна такая среда».
Mortīcija @mortiicija: «Это руководство обязано было привести в порядок за пару лет. Операционные — приоритет. Почему не сделали? Потратили слишком много денег на пиар и прочую ерунду».
Ilze @Jenotsons: «Денег нет. Надо изучать антигендерный дискурс. Сейчас в Латвии так: если выбьете деньги из Брюсселя — можете ремонтировать мост в Салацгриве и строить новый онкоцентр. Если нет — фиг вам! А пока изучаем антигендеризм и содержим корреспондента в США, который пишет с книжной полки».
Alise Pabērza @alise_paberza: «Ужас, но даже в египетской сельской больнице вид получше».
Nepareizais MS @MS636TQM: «Стерильной среды там быть НЕ должно! Она должна быть легко очищаемой, а здесь это невозможно! Если бы вы заглянули в вентиляционные воздуховоды… ой, что бы вы там увидели!»
Elīna @elina_shh: «Это печально, но я благодарна LOC: моё здоровье вернулось, я жива. Несмотря на то, что меня тоже оперировали в таком же зале».

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:35 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 8 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 10 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать