Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Жительница Риги, которой предстояла операция в Латвийском онкологическом центре (RAKUS LOC), решила взять с собой телефон. За несколько минут до процедуры она сделала несколько кадров операционной. Снимки удивили даже привычных к больничным историям читателей: обшарпанные стены и мебель, оборудование, напоминающее скорее 90-е годы, чем современную медицину.

«Я использовала своё право и вчера взяла телефон в операционный блок. Успела зафиксировать виды, которые заставляют серьёзно усомниться в возможности стерильной среды. Во время самой операции телефон пришлось отдать», — рассказала женщина в социальной сети X.

Izmantoju savas tiesības un vakar uz RAKUS LOC operācijas zāli paķēru līdzi telefonu. Īsi pirms operācijas fiksēju skatus, kas liek stipri apšaubīt sterilas vides iespējamību šajā blokā. (Telefonu operācijas laikā nācās atdot ). Te ieskatam. pic.twitter.com/DmEvDEFNAU — Unāma (@EvijaUnama) September 12, 2025

Её слова вызвали отклик десятков людей. Многие отметили, что государство вкладывает миллионы в ремонты и строительство, однако внутри отдельных отделений пациенты сталкиваются с обстановкой, которая будто не менялась десятилетиями.

Эта история вновь поставила вопрос о том, как именно расходуются бюджетные средства на медицину и почему условия в операционных блоках единственного в стране онкоценра могут вызывать у пациентов сомнения в безопасности.

Madara Blumberga @bergblumba: «Спасибо за смелость говорить и показать, насколько небезопасна такая среда».

Mortīcija @mortiicija: «Это руководство обязано было привести в порядок за пару лет. Операционные — приоритет. Почему не сделали? Потратили слишком много денег на пиар и прочую ерунду».

Ilze @Jenotsons: «Денег нет. Надо изучать антигендерный дискурс. Сейчас в Латвии так: если выбьете деньги из Брюсселя — можете ремонтировать мост в Салацгриве и строить новый онкоцентр. Если нет — фиг вам! А пока изучаем антигендеризм и содержим корреспондента в США, который пишет с книжной полки».

Alise Pabērza @alise_paberza: «Ужас, но даже в египетской сельской больнице вид получше».

Nepareizais MS @MS636TQM: «Стерильной среды там быть НЕ должно! Она должна быть легко очищаемой, а здесь это невозможно! Если бы вы заглянули в вентиляционные воздуховоды… ой, что бы вы там увидели!»

Elīna @elina_shh: «Это печально, но я благодарна LOC: моё здоровье вернулось, я жива. Несмотря на то, что меня тоже оперировали в таком же зале».