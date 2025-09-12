Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пощёчина Трампа странам Балтии: латвийский военный эксперт о смене приоритетов США (1)

© LETA 12 сентября, 2025 17:49

Примерно в то же время, когда президент Дональд Трамп подписал указ о переименовании Департамента обороны США в Военный департамент, в британской газете "Financial Times" появилась статья, гласящая: Америка намерена прекратить оказание военной помощи европейским странам, граничащим с Россией.

Новость была раскритикована как в самих США, так и за их пределами. Латвийские политики прокомментировали ее сдержанно, отметив, что официального подтверждения этому пока нет. Но какую в таком случае военную помощь получает Латвия сейчас и как это может повлиять на нашу безопасность?

Речь идет о так называемом разделе 333 ("section 333"), который дает Пентагону право требовать финансирования на эти цели, которое утверждает Конгресс США.

Хотя выделенные ранее средства будут доступны до сентября 2026 года, администрация Трампа больше не запрашивала дополнительного финансирования.

Некое должностное лицо Белого дома заявило "FT", что эти действия соответствуют "давней установке президента на то, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за свою оборону".

Это созвучно и решению Трампа о сокращении бюджетных расходов и также соответствует направлению, рекомендованному советниками Трампа, - переориентироваться с Европы на Индо-Тихоокеанский регион, поскольку более значимо противостояние с Китаем, а не российская угроза. Как отмечает "FT", в период с 2018 по 2022 год по этой программе Европе был выделен 1,6 млрд долларов США, что составляет примерно треть от глобальных расходов раздела 333.

"В число основных получателей входят Эстония, Латвия и Литва", - отмечает издание. Значительный рост финансовой поддержки США произошел с 2020 года, когда была создана программа поддержки Балтийской инициативы безопасности ("Baltic Security Initiative", BSI). В период с 2020 по 2025 год общий объем финансирования, доступный Латвии по различным финансовым программам, составил приблизительно 700 млн долларов США. Выделенное в этом году финансирование на сегодня составляет примерно 90 миллионов долларов США.

"В грубом исчислении это 100 миллионов долларов США в год, которые Латвия может потерять. Для нас это много, хотя и не так, что ужас, все пропало. Неприятно, но не смертельно", - говорит военный эксперт, автор блога "varabungas" Мартиньш Вердиньш. По его мнению, эту недостачу Латвия сможет компенсировать, однако "гораздо хуже те сигналы, которые передаются с ее помощью, это такая пощечина морально-этического характера от администрации Трампа".

(Latvijas Avīze)

Обновлено: 00:15 13.09.2025
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

