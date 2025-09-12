Новость была раскритикована как в самих США, так и за их пределами. Латвийские политики прокомментировали ее сдержанно, отметив, что официального подтверждения этому пока нет. Но какую в таком случае военную помощь получает Латвия сейчас и как это может повлиять на нашу безопасность?

Речь идет о так называемом разделе 333 ("section 333"), который дает Пентагону право требовать финансирования на эти цели, которое утверждает Конгресс США.

Хотя выделенные ранее средства будут доступны до сентября 2026 года, администрация Трампа больше не запрашивала дополнительного финансирования.

Некое должностное лицо Белого дома заявило "FT", что эти действия соответствуют "давней установке президента на то, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за свою оборону".

Это созвучно и решению Трампа о сокращении бюджетных расходов и также соответствует направлению, рекомендованному советниками Трампа, - переориентироваться с Европы на Индо-Тихоокеанский регион, поскольку более значимо противостояние с Китаем, а не российская угроза. Как отмечает "FT", в период с 2018 по 2022 год по этой программе Европе был выделен 1,6 млрд долларов США, что составляет примерно треть от глобальных расходов раздела 333.

"В число основных получателей входят Эстония, Латвия и Литва", - отмечает издание. Значительный рост финансовой поддержки США произошел с 2020 года, когда была создана программа поддержки Балтийской инициативы безопасности ("Baltic Security Initiative", BSI). В период с 2020 по 2025 год общий объем финансирования, доступный Латвии по различным финансовым программам, составил приблизительно 700 млн долларов США. Выделенное в этом году финансирование на сегодня составляет примерно 90 миллионов долларов США.

"В грубом исчислении это 100 миллионов долларов США в год, которые Латвия может потерять. Для нас это много, хотя и не так, что ужас, все пропало. Неприятно, но не смертельно", - говорит военный эксперт, автор блога "varabungas" Мартиньш Вердиньш. По его мнению, эту недостачу Латвия сможет компенсировать, однако "гораздо хуже те сигналы, которые передаются с ее помощью, это такая пощечина морально-этического характера от администрации Трампа".

(Latvijas Avīze)