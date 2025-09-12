Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

По данным агентства, предложение уже представлено европейским чиновникам. В Европе размещено около двух третей замороженных суверенных активов РФ. На данный момент Евросоюз использует лишь доходы от их инвестирования для поддержки Украины.

Вашингтон предлагает постепенно изымать основную сумму и создать юридический механизм для перенаправления этих средств на военную помощь Киеву.

Кроме того, как утверждают источники Bloomberg, Трамп рассматривает возможность введения 100-процентных пошлин против Индии и Китая за закупку российской нефти. Однако этот шаг возможен лишь при согласованной позиции с Европой.

Объем замороженных российских активов оценивается примерно в $300 млрд — около половины международных резервов РФ. Из них порядка €200 млрд заблокированы в Евросоюзе.

При этом Банк России продолжает учитывать эти средства в составе золотовалютных резервов, общий объем которых на начало сентября составлял $689,4 млрд. Однако фактически доступные ресурсы могут быть почти вдвое меньше: под блокировку попали все валюты, кроме китайских юаней на сумму около $100 млрд. Помимо этого, у Центробанка есть золотой запас более 2 тыс. тонн, стоимость которого на начало октября оценивалась в $254,9 млрд.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

