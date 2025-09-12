США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

По данным агентства, предложение уже представлено европейским чиновникам. В Европе размещено около двух третей замороженных суверенных активов РФ. На данный момент Евросоюз использует лишь доходы от их инвестирования для поддержки Украины.

Вашингтон предлагает постепенно изымать основную сумму и создать юридический механизм для перенаправления этих средств на военную помощь Киеву.

Кроме того, как утверждают источники Bloomberg, Трамп рассматривает возможность введения 100-процентных пошлин против Индии и Китая за закупку российской нефти. Однако этот шаг возможен лишь при согласованной позиции с Европой.

Объем замороженных российских активов оценивается примерно в $300 млрд — около половины международных резервов РФ. Из них порядка €200 млрд заблокированы в Евросоюзе.

При этом Банк России продолжает учитывать эти средства в составе золотовалютных резервов, общий объем которых на начало сентября составлял $689,4 млрд. Однако фактически доступные ресурсы могут быть почти вдвое меньше: под блокировку попали все валюты, кроме китайских юаней на сумму около $100 млрд. Помимо этого, у Центробанка есть золотой запас более 2 тыс. тонн, стоимость которого на начало октября оценивалась в $254,9 млрд.