Как поясняет передача, до сих пор в Латвии применялись только санкции ООН и Европейского союза, однако применение этих санкций может быть небыстрым, что создает риски для национальной безопасности. Теперь же правительство сможет оперативно вводить ограничения на основе предложений МИД или Совета национальной безопасности, а также информации спецслужб и Службы финансовой разведки.

Под санкции могут попасть лица, подрывающие территориальную целостность Украины, получающие выгоду от оккупации, финансирующие российских политиков и бизнес в ключевых для Кремля отраслях.

Ограничения будут включать финансовые санкции и запрет на въезд. Попавшие в санкционный список обязаны будут в течение шести недель раскрыть свои активы в Латвии.



