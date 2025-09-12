Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

«Чтобы получить одну тонну сжиженного биометана, нужно сто тонн жидкого навоза. За год мы производим около 1500 тонн, то есть ежедневно около 4–4,5 тонн готового продукта», — рассказал председатель правления A/S Agrofirma Tērvete Дайнис Домниекс.

На строительство фабрики потрачено свыше девяти миллионов евро. Деньги поступили из фондов ЕС, банковских кредитов и собственных средств предприятия. Основной рынок сбыта — транспортный сектор, однако, как признал глава энергетического направления компании Андрис Рамонс, стоимость биометана вдвое выше обычного газа: «Мы не можем конкурировать с газопроводным газом. У нас есть контракт с Германией, и мы его выполняем. Если появится поддержка государства и общий зелёный курс ЕС, тогда да, появятся новые возможности».

Пока что в Латвии спрос на биометан низкий. По словам представителя Минсельхозяйства Гирта Круминьша, развитие подобных проектов будет зависеть от цен и готовности покупателей. Министр климата и энергетики Каспарс Мелькис добавил: «Мы обсуждаем с самоуправлениями, как можно стимулировать использование этого продукта в повседневной жизни».

Эксперты подчеркивают: даже при небольших объёмах производство в Тервете имеет стратегическое значение — в кризисной ситуации оно способно частично заменить ископаемое топливо.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

