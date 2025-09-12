Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

«Чтобы получить одну тонну сжиженного биометана, нужно сто тонн жидкого навоза. За год мы производим около 1500 тонн, то есть ежедневно около 4–4,5 тонн готового продукта», — рассказал председатель правления A/S Agrofirma Tērvete Дайнис Домниекс.

На строительство фабрики потрачено свыше девяти миллионов евро. Деньги поступили из фондов ЕС, банковских кредитов и собственных средств предприятия. Основной рынок сбыта — транспортный сектор, однако, как признал глава энергетического направления компании Андрис Рамонс, стоимость биометана вдвое выше обычного газа: «Мы не можем конкурировать с газопроводным газом. У нас есть контракт с Германией, и мы его выполняем. Если появится поддержка государства и общий зелёный курс ЕС, тогда да, появятся новые возможности».

Пока что в Латвии спрос на биометан низкий. По словам представителя Минсельхозяйства Гирта Круминьша, развитие подобных проектов будет зависеть от цен и готовности покупателей. Министр климата и энергетики Каспарс Мелькис добавил: «Мы обсуждаем с самоуправлениями, как можно стимулировать использование этого продукта в повседневной жизни».

Эксперты подчеркивают: даже при небольших объёмах производство в Тервете имеет стратегическое значение — в кризисной ситуации оно способно частично заменить ископаемое топливо.