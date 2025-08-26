Ригу затопило: многие автомобилисты въезжая в лужи остаются в них. ВИДЕО

Машины, въезжающие в лужу, глохли и уже оставались в ней до приезда эвакуатора.
Madonas ielā zem tilta intensīvu nokrišņu rezultātā izveidojās liela peļķe. Vairāki autovadītāji neveiksmīgi mēģinājuši to izbraukt, aizlejot savus dzinējus ar ūdeni un noslāpstot.
Signe Blūma#Purvciems #Rīga #Latvija
Отметим, что дорога была сдана в эксплуатацию всего полтора года назад.
Плавала и улица Ганибу дамбис, на Саркандаугаве.
Ganību dambja un Bukultu ielas krustojums Rīgā pēc intensīviem rīta nokrišņiem.
iesūtīja sekotājs#Sarkandaugava #Rīga #Latvija