«Ригас силтумс» снижает цены на отопление: на сколько?

Снижения тарифа удалось достичь благодаря пересмотру всех статей расходов, но в основном за счет изменения цен на закупаемую теплоэнергию. В зимние месяцы отопление двухкомнатной квартиры в Риге обойдется примерно на 15 евро в месяц меньше по сравнению с прошлой зимой при аналогичном потреблении.

"Rīgas siltums" закупает топливо на открытых конкурсах и биржевых аукционах, поэтому конкуренция способствует получению самых выгодных предложений, отметила Бушта.

Как сообщалось, с 15 октября тариф АО "Rīgas siltums" снизится на 10% и составит 74,17 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость (НДС).

Ранее планировалось, что с 1 октября тариф снизится до 76,49 евро за мегаватт-час без НДС.

В настоящее время тариф на теплоснабжение "Rīgas siltums" составляет 82,63 евро за мегаватт-час без НДС.

Как сообщалось, оборот концерна "Rīgas siltums" в предыдущем финансовом году (с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года) составил 442,014 млн евро, прибыль - 8,652 млн евро. Собственный оборот "Rīgas siltums" составил 442 млн евро, прибыль - 1,84 млн евро. В концерн "Rīgas siltums" входит также ООО "Rīgas bioenerģija".