Rīgas satiksme расскажет о ходе строительства продленной 7-ой трамвайной линии

На мероприятии будет предоставлена информация об уже выполненных работах и дальнейшем ходе строительства. Протяженность 7-й трамвайной линии будет увеличена на 2,2 километра.

В ходе работ будут построены транспортная развязка на пересечении улиц Латгалес и Вишкю, новое диспетчерское здание и подъездные пути. Также будет благоустроена территория и продлен до транспортной развязки на улице Вишкю 15-й троллейбусный маршрут.

Проект планируется завершить к маю 2026 года. Договор о его реализации на сумму свыше 28 млн евро заключен с ООО "Binders".

Проект реализуется на финансирование из Фонда восстановления ЕС.