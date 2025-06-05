Rīgas satiksme получило первый из 17 новых электробусов. ВИДЕО

Эти автобусы пополнят существующий парк из 35 электробусов.

Планируется, что оставшиеся 16 электробусов будут доставлены "Rīgas satiksme" в июне. После доставки последует процесс приемки и тестирования транспортных средств, и они начнут работать на маршрутах к концу лета.

В отличие от предыдущих 35 автобусов, эти будут оснащены кабинами водителя закрытого типа, системой видеокамер вместо зеркал, а также новейшими технологиями безопасности - фронтальной системой предотвращения столкновений и боковыми радарами слепых зон.

Новые электробусы будут заряжаться с помощью зарядной инфраструктуры, построенной на улице Вестиенас, которая обеспечивает зарядную мощность 120 киловатт.

Esam Rīgā sagaidījuši pirmo no 17 jaunajiem elektroautobusiem. Šie autobusi papildinās jau esošo 35 elektroautobusu parku.



Pārējie 16 autobusi ieradīsies jūnija laikā. Plānots, ka maršrutos tie sāks kursēt līdz vasaras beigām. pic.twitter.com/13AEbjjul0 — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) June 5, 2025

В настоящее время ведутся работы по строительству в городе семи станций быстрой зарядки в течение следующего года.

В начале 2024 года «Rīgas satiksme» и Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) подписали договор о софинансировании из Фонда восстановления Европейского союза (ЕС) для реализации проекта «Сокращение выбросов в городе Рига — поставка электробусов и развитие пунктов электрозарядки».

Проект предусматривает закупку 17 новых электробусов и строительство семи станций быстрой зарядки в Риге.

Общая плановая стоимость проекта составляет 16,7 млн ​​евро. Из них софинансирование ЕС запланировано на сумму 14,3 млн евро.