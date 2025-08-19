Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Rīgas satiksme хочет убрать обивку с кресел. Пассажиры — за или против? (2)

Редакция PRESS 19 августа, 2025 07:35

Новости Латвии 2 комментариев

В Риге стартовал необычный эксперимент: один из автобусов «Rīgas satiksme» оснастили сиденьями без мягкой тканевой обивки. Теперь пассажирам предлагают самим решить — готовы ли они пересесть на более практичные пластиковые кресла или предпочитают привычный комфорт.

Компания утверждает, что новые сиденья проще чистить, они служат дольше и обходятся дешевле в обслуживании. Жалобы на грязные и запятнанные тканевые кресла поступают регулярно, и транспортники уверены, что именно это решение поможет улучшить гигиену.

Но для многих горожан поездка в автобусе без мягкой обивки может показаться менее удобной. Чтобы выяснить отношение людей, «Rīgas satiksme» проводит опрос: анкеты доступны онлайн и в тестовом автобусе №77599, который будет курсировать по разным маршрутам города.

Анкету можно заполнить онлайн по ссылке ej.uz/jautajumi-pasazieriem или прямо во время поездки, отсканировав QR-код в тестовом автобусе №77599. Первые дни он будет курсировать по 60-му маршруту, затем появится и на других линиях, чтобы как можно больше пассажиров смогли оценить перемены.

 

Подобные пластиковые кресла уже внедрены в Стокгольме, а также в Нидерландах, Германии и Польше. Теперь вопрос стоит перед рижанами: практичность или комфорт?

Первые отзывы от пользователей рижского общественного транспорта уже появились в сети X (бывшая Twitter): 

Rita @Rikiki1965: «Мне это точно понравится. Да!»
Ilze Vītola @IlzeIlzeVi: «В целом хорошо, ведь реальность вынуждает: часть пассажиров не дружит с гигиеной. Не придётся щупать сиденье. Легко ухаживать.»
KarlWithAnL @karlwithanl: « Помню старые «мерседесы»: пластиковые сиденья быстро серели и становились чёрными. Хороший пример — таллинские Solaris с обивкой из искусственной кожи, за ней проще ухаживать.»
Zanda @ZandaTiam:«На мой взгляд, это куда гигиеничнее, чем ткань. Из ткани мочу бомжей не вычистишь, а с пластика можно смыть и продезинфицировать.»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 102 реакций
Комментарии (2) 102 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:55 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (2)

Важно 14:53

Важно 2 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

Важно 14:00

Важно 2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать