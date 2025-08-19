Компания утверждает, что новые сиденья проще чистить, они служат дольше и обходятся дешевле в обслуживании. Жалобы на грязные и запятнанные тканевые кресла поступают регулярно, и транспортники уверены, что именно это решение поможет улучшить гигиену.

Но для многих горожан поездка в автобусе без мягкой обивки может показаться менее удобной. Чтобы выяснить отношение людей, «Rīgas satiksme» проводит опрос: анкеты доступны онлайн и в тестовом автобусе №77599, который будет курсировать по разным маршрутам города.

Анкету можно заполнить онлайн по ссылке ej.uz/jautajumi-pasazieriem или прямо во время поездки, отсканировав QR-код в тестовом автобусе №77599. Первые дни он будет курсировать по 60-му маршруту, затем появится и на других линиях, чтобы как можно больше пассажиров смогли оценить перемены.

Meklējam praktiskāku sēdekļu risinājumu! Uz izmēģinājuma laiku autobusā ar numuru 77599 izvietoti sēdekļi bez auduma apdares. Šāds risinājums varētu būt praktiskāks ikdienā, bet mums ir ļoti svarīgi uzzināt, kā tajos jūtas pasažieri. Vai brauciens ar šādiem sēdekļiem ir ērts? Vai… pic.twitter.com/KYsQmNSH3F — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) August 18, 2025

Подобные пластиковые кресла уже внедрены в Стокгольме, а также в Нидерландах, Германии и Польше. Теперь вопрос стоит перед рижанами: практичность или комфорт?

Первые отзывы от пользователей рижского общественного транспорта уже появились в сети X (бывшая Twitter):

Rita @Rikiki1965: «Мне это точно понравится. Да!»

Ilze Vītola @IlzeIlzeVi: «В целом хорошо, ведь реальность вынуждает: часть пассажиров не дружит с гигиеной. Не придётся щупать сиденье. Легко ухаживать.»

KarlWithAnL @karlwithanl: « Помню старые «мерседесы»: пластиковые сиденья быстро серели и становились чёрными. Хороший пример — таллинские Solaris с обивкой из искусственной кожи, за ней проще ухаживать.»

Zanda @ZandaTiam:«На мой взгляд, это куда гигиеничнее, чем ткань. Из ткани мочу бомжей не вычистишь, а с пластика можно смыть и продезинфицировать.»