Rīgas namu pārvaldnieks торопит тысячи рижан с заключением договора на обслуживание

Это предусматривают изменения в законе о завершении процесса приватизации, которые Сейм принял в этом году. Часть жителей не согласна с новым договором, разосланным от «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP), считая его односторонним и невыгодным для владельцев жилья. В свою очередь RNP утверждает, что документ не накладывает на жителей дополнительных обязанностей, будет более гибким и позволит быстрее принимать решения по развитию зданий.

RNP призывает заключить договоры на управление те многоквартирные дома, которые до сих пор этого не сделали. По оценкам компании, таких около 90% или примерно 3100. Договор разработан на основе поправок к закону о завершении приватизации государственного и муниципального жилого фонда, вступивших в силу 1 мая 2025 года.

Член правления общества «За нетронутую среду для будущих поколений» Гинтс Каунисте считает, что RNP предлагает односторонне выгодный договор, невыгодный собственникам квартир.

«Во-первых, где наши, собственников, права? Там подробно перечислены права управляющего, а наши ограничены. Во-вторых, управляющий по этому договору в моём доме повышает плату за управление до 76 центов. Недавно уже было повышение. Это чистое вознаграждение, которое они получают как гонорар. На каком основании? Из-за того, что в Риге убрали дворников и теперь будут мобильные бригады, против которых многие возражают?!» — недоумевает Каунисте.

По его словам, если жители решают выбрать другого управляющего, одного месяца слишком мало для взвешенного решения. Кроме того, в договоре якобы есть юридически некорректные пункты. «Последний момент: понятие оперативного решения. [В договоре] прописано, что управляющий может обойти нас, собственников, и принимать решения, которые влекут материальные последствия для владельцев квартир в Риге», — пояснил Каунисте.

Общество пригласило на собрание жильцов своего дома депутатов Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы, но никто не пришёл.

Высказанные жителями опасения опроверг член правления RNP Мартиньш Паурс. Он отметил, что не только в Риге, но и по всей Латвии много домов, где люди живут в приватизированных квартирах, но не смогли договориться о порядке управления. Это задерживало развитие и реновацию зданий, поэтому Сейм решил положить этому конец, возложив обязанности по заключению договоров на собрания собственников.

Сейчас RNP проводит опросы в таких домах, давая возможность жителям взять управление на себя и подписать договор с RNP. Опросы уже объявлены примерно в трети домов, до конца года они пройдут и в остальных. К опросу прилагается договор, предложенный конкретному дому.

Отвечая на возражения жителей, Паурс подчеркнул, что для каждого дома устанавливается своя плата за управление, и она может отличаться.

«К каждому дому приложено предложение на следующий год по плате за управление. В среднем она не меняется, но в отдельных домах может уменьшиться, если накопился положительный остаток. Есть дома, где плата может вырасти на цент-два, если необходимы дополнительные работы», — пояснил представитель RNP.

Что касается дворников, плата может увеличиться, если собственники потребуют закрепить индивидуального дворника вместо мобильных бригад. Такие случаи встречаются.

Смысл «оперативного решения», по словам Паурса, в том, что часто управляющему нужно действовать быстро. «Мы покупаем инвентарь, выбираем подрядчиков, например для дератизации. Эти решения приходится принимать каждый день, ведь у нас в управлении 3400 домов. Вот что означает этот пункт. Эффективность от этого огромная, особенно если учесть, что в менее чем 10% опросов есть кворум», — сказал он.

Что произойдёт, если жители многоквартирного дома не примут решение о дальнейшем управлении? В таком случае услуги продолжит оказывать нынешний управляющий на основе предложенного проекта договора. Однако механизм защиты прав собственников позволяет расторгнуть его в течение месяца. Паурс подчеркнул: если у жителей есть сомнения по отдельным вопросам, RNP приглашает общества или их представителей на переговоры. Права собственников ограничены не будут, заверил он.