Рига зажигает умный свет: уличные фонари заменят на новые за миллион евро

Цель проекта — существенно улучшить качество и эффективность уличного освещения, а также сделать уровень освещенности в городской среде равномерным, тем самым обеспечив комфортное и безопасное передвижение в темное время суток.

Предполагается, что удастся достичь экономии электроэнергии в системе уличного освещения города не менее чем на 65% в части заменяемых светильников, что приведет и к пропорциональному сокращению выбросов CO₂.

В рамках проекта имеющиеся уличные светильники с натриевыми лампами высокого давления будут заменены на LED-светильники, оснащенные контроллерами. Система управления освещением позволит регулировать уровень освещенности.

Кроме того, в районе Кундзиньсала будут протестированы инновационные технологии уличного освещения: там установят 138 LED-светильников, максимально приближенных к естественному циклу дневного света, с возможностью регулировать цветовую температуру от теплого до холодного белого света. Новые «умные» технологии городской среды помогут снизить потребление электроэнергии, повысить эффективность технического обслуживания и сократить выбросы парниковых газов.

Замена светильников будет производиться в различных районах Риги, географически разбросанных по городу — Ильгюциемсе, Биерини, Атгазене, Латгальском предместье, Яунциемсе, Кундзиньсале и Берги. Часть улиц проекта характеризуется интенсивным движением и является магистралями, другая часть — жилыми районами, состоящими из многоквартирных и частных домов.

Примерная стоимость проекта составляет 1 059 476 евро, из которых 317 842,72 евро — из бюджета самоуправления, а государственная дотация — до 741 633,01 евро.