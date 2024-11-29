Рига заняла четвертое место в международном топе рождественских ярмарок

По итогам голосования первое место занял Гданьск в Польше, затем следуют румынский город Крайова и Женева в Швейцарии.

РАИТ подчеркивает, что весомая международная поддержка подтверждает привлекательность атмосферы и предложения рижских праздников. "European Best Destinations" является ведущим европейским туристическим порталом, который уже с 2009 года способствует развитию и разнообразию туризма. С прошлого года в этом топе рождественских рынков Рига поднялась на две позиции.

В этом году рождественская ярмарка в Риге будет проходить с 29 ноября по 2 января и ее посетителям будут предложены традиционные изделия ручной работы, аппетитные праздничные закуски и впечатляющие световые украшения, создающие сказочное зимнее настроение.