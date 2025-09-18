Рига за год стала умнее: новый рейтинг

В целом за два года рост составил 37 позиций, что, по мнению самоуправления, свидетельствует о развитии Риги и ее движении к цели стать устойчивым и климатически нейтральным городом.

Индекс умных городов формируется с учетом как технологических и инфраструктурных показателей, так и опыта жителей в таких сферах, как качество городской среды, мобильность, образование, здравоохранение и доступность муниципальных услуг.

В этом рейтинге Рига обошла ряд крупных европейских городов, включая Барселону, Афины, Рим и Брюссель, отмечают в самоуправлении. В общей сложности в этом году оценивались 146 городов по всему миру. Первые три места в Индексе умных городов заняли Цюрих, Осло и Женева.

Индекс составляется в основном на основе данных опроса жителей. Жители Риги особенно высоко оценили доступность в Интернете информации о движении общественного транспорта, возможность покупать билеты на культурные мероприятия онлайн, а также отметили, что наличие публичного Wi-Fi улучшило доступ к муниципальным услугам. Более половины опрошенных признают, что информация в интернете повысила их доверие к решениям органов власти.