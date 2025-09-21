Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Рига скоро будет похожа на Исламабад или Мумбаи!» Ратниекс снова возмущён (1)

Редакция PRESS 21 сентября, 2025 16:13

Важно 1 комментариев

LETA

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс месяц назад заявил на пресс-конференции, что призывает нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Латвию.

Месяц прошёл, и Ратниекс перепостил твит, где видно, как человек европейской внешности встречает в аэропорту нескольких людей с явно смуглой кожей. Ретвит он снабдил подписью: "Эй, когда эти гайки наконец будут закручены, Кабмин, Минобрнауки, МВД?"

Однако в комментариях не видно никакой особой поддержки или сочувствия. Скорее, наоборот:

- Лучше, Эдвард, думай об улучшении демографии, мы вымираем. Не в том направлении вы думаете. Например, с точки зрения предпринимтеля, где мне взять трудоспособных людей? Конечно, дешёвая рабсила из-за границы. Это особенно видно в демографической пирамиде - общество стареет, число трудоспособных людей сокращается.

- Не факт, что это студенты. Может быть, рабочая сила, ввоз которой, кстати, поддержала министр экономики от Нацобъединения и нынешняя глава Нацобъединения. Прежде чем орать, надо в зеркало посмотреть.

- Неужели ни у кого с ул. Екаба, 11, нет смелости, чтобы объявить перерыв на выдачу всех видов виз третьему миру? Пока органы поставят на учёт всех уже приехавших, выяснят легальность, необходимость находиться здесь. Хотите утопить Латвию? Как же нужно ненавидеть собственную страну, если такое допускается?

- Никогда. Скоро Рига будет похожа на Исламабад или Мумбаи.

- Надо и с Байбы Браже спросить. Не надо и визы в таких количествах выдавать "студентам". Если бы латвийское посольство в Индии не выдало этой толпе визы, их бы там не было.

- Тогда, когда у нас будет похоже на одну из помоек - Лондон, Париж, Дублин, Стокгольм или где ещё там, где полно "инженеров".

- Всё в порядке, это сборная Латвии по крикету.

- И такой у нас вице-мэр столицы...

- "Единство" служит сатане!

- Никогда. Меньше "воюйте" за фанатичные идеи Ланги по борьбе с русской культурой, больше напрягайтесь насчёт этих чёрных иммигрантов, которые реально наводнили рижские улицы. И поверьте, латышский они точно учить не будут!

- Значит, цвет кожи не нравится...

- Тогда, когда мы сами эти гайки закрутим!

- После выборов, будем надеяться...

- Слышь, у вас там на Екаба, 11, целая толпа бездельников! Большинство из них, когда напоминают о том, что вопросы демографии, безопасности и миграции не решаются и не актуализируются, реагируют блокированием.

- В Rimi в "Детском мире" уже сейчас осталось всего два белых человека. Охранник и продавщица.

- Эй, Рижская дума, когда наконец Ратниексу гайки прикрутят насчёт самодеятельности?

- Дойдёт только тогда, когда уже будет поздно. Чайник превращается в паровоз.

- Месяц уже прошёл. Мигранты из Риги пропали и изгнаны?

- Может быть, прежде чем выкрикивать в публичную среду агрессивные воззвания, граничащие с очень опасной и НЕОБОСНОВАННОЙ агрессией, узнайте, что это за люди и зачем прибыли. В последнее время по вам плачет статья за разжигание розни.

 

