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Рига поддерживает велопробег по Балтийскому пути: выделяется 30 000 евро

Редакция PRESS 29 мая, 2025 18:42

Спорт 0 комментариев

Рижское самоуправление планирует поддержать организацию велопробега по Балтийскому пути через Ригу.

Сегодня комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту решил поддержать организацию велопробега по Балтийскому пути в период с 2025 по 2027 год. Обычно этот велопробег делится на несколько этапов во всех трех странах Балтии.

Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы, проект постановления Рижской думы предусматривает выделение в течение трех лет софинансирования в размере 30 000 евро на проведение велопробега.

Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято на заседании Рижской думы.

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