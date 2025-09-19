Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рига ещё ничего себе: составлен список самых опасных городов Европы — где там мы?

19 сентября, 2025

LETA

Некоторые европейские города борются с ростом организованной преступности и насилия с применением огнестрельного оружия. Euronews составил список столиц ЕС в соответствии с их безопасностью и опасностью, когда речь идет о перестрелках.
В последние годы бандитизм получил широкое распространение в некоторых европейских странах - от разборок со стрельбой в Брюсселе до подростковых убийств в Швеции.

Euronews подобрал европейские города, где чаще всего происходят перестрелки и где бандитизма и преступлений с применением оружия практически нет вообще.

Это не научное сравнение: во многих странах полиция не сообщает о преступлениях с применением оружия, и власти не всех городов ЕС публикуют статистику. Мы приняли во внимание национальную статистику, сообщения СМИ, а также размеры попавших в наше поле зрения городов.

Большинство городов в нашем списке - столицы стран ЕС, но есть и исключение: ситуация в Марселе была настолько плоха в прошлом году, что мы были вынуждены включить его в список. Сосредоточившись на столицах стран ЕС, мы также проигнорировали несколько балканских стран, где широко распространены преступления с применением огнестрельного оружия.

Опасная зона: Брюссель, Стокгольм, Марсель, Амстердам

В этих столицах и городах наблюдается систематическое насилие, связанное с наркобандами.

Брюссель - столица преступности в Европе, где каждый подвергается риску.

Если говорить о насилии с применением огнестрельного оружия, то Брюссель - самая опасная европейская столица в этом году. После того как в Андерлехте и районе Моленбек обострилась борьба между наркобандами, в бельгийской столице участились случаи перестрелок.

К середине августа в городе зарегистрировано 57 перестрелок, 20 из них - летом. Прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль заявил на пресс-конференции, что в городе каждый подвергается опасности.

"Каждый житель Брюсселя и каждый горожанин может пострадать от шальной пули", - сказал он, призвав к скоординированным действиям по борьбе с бандами.

Федеральный министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен сейчас поддерживает предложение о том, чтобы выставить солдат на улицы Брюсселя для предотвращения преступлений.

 Власти планируют установить больше камер наблюдения в местах, где торгуют наркотиками.

Стокгольм, некогда мирная столица, теперь стал "горячей точкой"

По данным шведских властей, к августу 2025 года в столичном регионе Стокгольм было зарегистрировано 55 случаев стрельбы, в результате которых погибли девять человек.

В Швеции резко возросло число преступлений с применением огнестрельного оружия: наркобанды часто нанимают киллеров-подростков, используют пистолеты или самодельные бомбы.

Хотя число инцидентов в Стокгольме несколько меньше, чем в Брюсселе, в целом в Швеции, возможно, больше проблем с оружием, поскольку в других городах, таких как Мальме или Гетеборг, также наблюдается рост преступности.

В этом году в стране произошло 113 инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли 33 человека. Рост организованной преступности, в которой часто задействованы мигранты, резко контрастирует с тем мирным образом, который Швеция имела в прошлом.

Марсель, оплот наркомафии

В прошлом году Марсель стал одним из лидеров Европы, если речь идет о преступлениях с применением огнестрельного оружия. В общей сложности 24 человека погибли в перестрелках, связанных с наркомафией. И это куда лучше, чем 49 смертей в предыдущем году.

Эксперт Жюльен Сапорип редупредил, что благоприятные данные объясняются не хорошей работой полиции, а тем, что война между группировкой Йода и мафиозным кланом DZ закончилась победой последнего.

Министерство внутренних дел пытается предотвратить уличную торговлю в рамках операции по "зачистке", поскольку потребление наркотиков растет. В этом году во французском городе наступило некоторое облегчение. Хотя полицейские данные еще не опубликованы, поиск в местной прессе выявил только два смертельных инцидента с применением оружия.

Амстердам: больше взрывов, чем перестрелок

Официальных данных о преступлениях с применением огнестрельного оружия в столице Нидерландов мало. Но местная пресса сообщает, что наркобанды часто используют взрывчатку против своих конкурентов. В 2023 году было зафиксировано 197 взрывов, что вдвое больше, чем в предыдущем году. В то же время количество инцидентов со стрельбой, по данным полиции, сократилось.

Просматривая сообщения в прессе, мы обнаружили семь серьезных инцидентов со стрельбой в столице Нидерландов, один из которых закончился летальным исходом, хотя в других случаях были серьезные ранения.

Зона риска: Париж, Копенгаген, Афины, Лиссабон, Рим, Мадрид

В этих городах произошло множество перестрелок, связанных с бандами, но с ограниченным риском для населения.

Париж безопаснее Марселя и Брюсселя

Париж относительно безопасен по сравнению с Марселем, когда речь идет о преступлениях с применением огнестрельного оружия, но в прошлом году здесь произошло увеличение числа убийств, что соответствует тенденции роста насильственных преступлений.

Изучив сообщения местной прессы, мы обнаружили в столице как минимум четыре смертоносных нападения с применением огнестрельного оружия, некоторые из которых были связаны с наркобандами.

Всего в 2024 году власти зарегистрировали 34 убийства, что является резким ростом. В связи с проведением Олимпийских игр в Париже было было увеличено количество полицейских.

Копенгаген ввел зоны досмотра

В прошлом году полиция ввела зоны досмотра в столице Дании после смертельной перестрелки, связанной с бандитизмом.

В этих зонах полиция может останавливать людей и проводить осмотр на наличие оружия.

За последние два года было зарегистрировано несколько перестрелок, две из которых закончились летальным исходом. Эпицентром бандитских разборок является район Нёрребро.

Афины: может быть опасно

Полиция греческой столицы не публикует конкретных данных о перестрелках. Однако местная пресса сообщила о нескольких серьезных инцидентах в этом и прошлом году.

В 2024 году по меньшей мере пять человек были застрелены, зафиксировано не менее шести различных перестрелок. В этом году пока известно только о двух перестрелках.

В Лиссабоне серьезные преступления с применением огнестрельного оружия

В прошлом году в португальской столице произошло несколько серьезных преступлений с применением огнестрельного оружия, в том числе тройное убийство. В этом году в молодого человека было произведено несколько выстрелов, в результате чего он получил тяжелые ранения.

Рим: расстрелы в стиле мафии

За последние два года в Риме произошло 8 перестрелок, в результате которых погибло не менее пяти человек. Некоторые из этих инцидентов были расстрелами в стиле мафии, другие связаны с деятелями организованной преступности. Но учтите, как и в случае с Парижем, Рим огромен!

Мадрид: несколько перестрелок

Мы не смогли найти официальных данных, но местная пресса сообщила о восьми перестрелках в прошлом году с двумя жертвами и многочисленными ранениями участников событий. Некоторые из этих нападений связаны с наркотиками.

Умеренный риск: Бухарест, Любляна, Никосия, Прага, Рига, София, Вена и Загреб

В этих городах произошли единичные случаи стрельбы.

Никосия: несколько инцидентов с применением огнестрельного оружия

В Никосии в прошлом и этом году произошло несколько перестрелок и инцидентов, в результате которых были раненые.

Вена: рост преступности
За последние два года в столице Австрии произошло несколько серьезных инцидентов со стрельбой.

В июле 2024 года мужчина начал стрелять во время столкновения между группами сирийских и чеченских мигрантов. Сообщений о пострадавших не поступало.

Кроме того, в прошлом году два человека были ранены в перестрелке, связанной с наркотиками. В этом году четыре человека получили огнестрельные ранения в результате инцидента в Вене.

Рига: тройное убийство

В 2024 году в Латвии произошло 67 убийств, в восьми из которых использовалось огнестрельное оружие.

В столице Риге в прошлом году было совершено тройное убийство с применением огнестрельного оружия.

 София: несколько перестрелок

Болгарская пресса сообщила о пяти случаях стрельбы в столице Софии в прошлом году, один из которых оказался смертельным.

Бухарест: ярость на дорогах и уличные драки привели к перестрелкам

В прошлом году местная пресса сообщила о шести инцидентах со стрельбой, большинство из которых стали результатом уличных или дорожных разборок.

Прага: стрельба в университете ухудшила статистику

Прага обычно входит в число самых безопасных городов, но в декабре 2023 года в результате стрельбы в Карловом университете погибли 14 человек.

В остальном Прага спокойна, в ней происходят лишь незначительные инциденты.

Любляна: расстрел в стиле мафии

Убийство боснийца в стиле мафии потрясла столицу Словении в октябре прошлого года. Зарегистрировано всего несколько инцидентов, но контрабанда оружия растет.

Загреб: стрельба, связанная с мафией

Мы выявили два недавних инцидента с применением оружия в Загребе, один из которых закончился ранениями. Последний инцидент был связан с организованной преступностью.

Города с низким уровнем риска: Берлин, Дублин, Хельсинки

Эти города в целом спокойны.

Берлин: относительно свободный от преступлений с применением оружия

В 2025 году из столицы Германии поступило мало сообщений о перестрелках, только один серьезный инцидент закончился ранением.

Дублин: в целом безопасно

Ирландская столица в целом безопасна для населения с точки зрения насилия с применением оружия: за последние два года был зарегистрирован один смертельный случай и несколько преступлений с применением оружия.

Хельсинки: стрельба в школе испортила статистику

Финская столица относительно спокойна, когда речь заходит о преступлениях, связанных с наркотиками.

В прошлом году в Хельсинки произошла стрельба в школе, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения.

В этом году молодой человек открыл стрельбу, убегая от полиции.

Безопасные города: Вильнюс, Будапешт, Варшава, Братислава, Люксембург, Валетта и Таллин

Эти города в целом безопасны для населения, в них зарегистрировано небольшое количество случаев стрельбы или ее отсутствие.

Вильнюс: бандитизма нет

В Вильнюсе почти нет бандитизма и организованной преступности.

В прошлом году было зарегистрировано одно преступление с применением огнестрельного оружия, в результате которого был убит адвокат.

Будапешт: несколько случаев стрельбы, в целом безопасно

В прошлом году в венгерской столице было зарегистрировано несколько незначительных перестрелок, но большинство из них были уличными стычками с применением газового или травматического оружия. Сообщений о пострадавших не поступало.

Венгерская столица является безопасной в плане наркопреступности.

Варшава: несколько незначительных инцидентов

В прошлом году в Варшаве было зафиксировано несколько инцидентов со стрельбой. В большинстве случаев в перестрелках участвовала полиция. В Варшаве практически нет насилия со стороны банд, связанных с наркотиками.

Братислава: безопасно для населения

В Братиславе очень безопасно, за последние два года было зарегистрировано всего два инцидента со стрельбой, не связанных с бандитизмом.

Город Люксембург: два инцидента

Столица Люксембурга остается безопасной. Мы выявили два инцидента с применением огнестрельного оружия, один из которых связан с наркотиками, в результате чего был нанесен незначительный ущерб здоровью.

Валлетта: один инцидент

В этом году в столице Мальты мы обнаружили всего один инцидент с применением оружия, при этом никто не пострадал. Однако, по данным полиции, на острове растет число преступлений с применением огнестрельного оружия.

Таллин: нет записей

Мы не смогли найти ни одной публичной записи о преступлениях с применением оружия или перестрелках за последнее время.

В Эстонии вообще очень низкий уровень убийств с применением огнестрельного оружия. Таким образом, Таллин кажется самым безопасным городом в нашем списке!

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
