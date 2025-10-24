Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate
Доступность

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Редакция PRESS 24 октября, 2025 22:08

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

По данным ведомства, теперь "Ride" обеспечивает проверку личности и возраста, а несовершеннолетние пользователи не имеют доступа к аренде. Корректирующие меры согласованы с PTAC 24 октября.

«С понедельника, 20 октября, мы внедрили дополнительные решения, чтобы исключить использование сервиса лицами, не достигшими допустимого возраста», — заявил исполнительный директор "Ride" Эдгарс Якобсонс агентству LETA.

Он пояснил, что всем пользователям теперь необходимо предъявлять удостоверение личности — паспорт, ID-карту, водительское удостоверение или вид на жительство. Система сверяет фотографию в документе с фотографией пользователя в реальном времени.

«Решение PTAC приостановить работу вызвало недоумение, так как услуга была безопасной и не требовала таких мер. Центр изучил ситуацию и принял логичное решение — разрешить продолжение работы», — отметил Якобсонс.

Он добавил, что компания ожидает от PTAC столь же «скрупулёзной» оценки безопасности услуг других операторов отрасли, чтобы обеспечить равные условия, снизить риск происшествий и повысить культуру ответственного вождения.

Ранее, 20 октября, PTAC распорядился приостановить деятельность "Ride" после трагического инцидента, в котором погибли две несовершеннолетние девушки, пересекавшие железнодорожный переезд на арендованных электровелосипедах.

Центр пояснил, что возобновление работы возможно только после представления доказательств корректной верификации возраста. Если бы оператор не выполнил требование до 23 октября, PTAC начал бы процедуру принудительного исполнения с возможным штрафом до 10 000 евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:05 25.10.2025
Саммит: встреча во Флориде
Sfera.lv 28 минут назад
Бельгия: Россия – это риск
Sfera.lv 36 минут назад
Хорватия: вернуть призыв
Sfera.lv 55 минут назад
Прощай, жирная салака? Латвии «обрубают» салаку и треску
Bitnews.lv 14 часов назад
Эстония: Таллин примет ЧЕ-2028 по лёгкой атлетике
Sfera.lv 14 часов назад
День под дождем
Bitnews.lv 14 часов назад
«Проживание в Латвии — это привилегия». И ее могут отнять
Bitnews.lv 16 часов назад
192-я неделя войны в Украине. Россияне возобновили попытки механизированных атак
Bitnews.lv 17 часов назад
Загрузка

Ну, если он ..осликов, то ты Байба — Жабре: Глава МИДа перешла уже все границы дозволенного в политике

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Голосование в Сейме, в котором большинством голосов депутаты концептуально утвердили выход из Стамбульской конвенции и перевели принятие решения по конвенции в разряд "в срочном порядке", то есть за два голосования, а не за три, как обычно, вызвало бурю в латвийском МИДе.

Голосование в Сейме, в котором большинством голосов депутаты концептуально утвердили выход из Стамбульской конвенции и перевели принятие решения по конвенции в разряд "в срочном порядке", то есть за два голосования, а не за три, как обычно, вызвало бурю в латвийском МИДе.

Читать

Сливочное масло из пальмы? ПВС «не смогла» определить состав добавки масла из индийского магазина в Риге

Бизнес 21:58

Бизнес 0 комментариев

Житель Риги купил в индийском магазине продукт под названием «Desi Ghee», характерный для индийской кухни — топлёное и очищенное сливочное масло из коровьего молока. Однако у покупателя возникли подозрения, что в нём может быть пальмовое масло. После проверки Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) действительно обнаружила в образце не-молочные жиры, которые не допускаются в настоящем гхи. В результате продажа конкретной партии была приостановлена, сообщила программа LTV “4. studija”.

Житель Риги купил в индийском магазине продукт под названием «Desi Ghee», характерный для индийской кухни — топлёное и очищенное сливочное масло из коровьего молока. Однако у покупателя возникли подозрения, что в нём может быть пальмовое масло. После проверки Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) действительно обнаружила в образце не-молочные жиры, которые не допускаются в настоящем гхи. В результате продажа конкретной партии была приостановлена, сообщила программа LTV “4. studija”.

Читать

Переход на «зимнее время» уже в ночь на воскресенье. Как он повлияет на вас?

Важно 21:19

Важно 0 комментариев

Переход на зимнее время, который состоится в воскресенье, 26 октября, считается менее стрессовым для организма, чем весенний. Но, по словам врачей, и он не проходит бесследно. Осенний сдвиг часов нарушает естественный ритм сна, концентрации и гормонального баланса.

Переход на зимнее время, который состоится в воскресенье, 26 октября, считается менее стрессовым для организма, чем весенний. Но, по словам врачей, и он не проходит бесследно. Осенний сдвиг часов нарушает естественный ритм сна, концентрации и гормонального баланса.

Читать

Кто хороший мальчик? Полицейская с собакой из Латвии стали чемпионами мира

Для настроения 21:19

Для настроения 0 комментариев

Начальница Кинологического отдела Государственной полиции Гунда Шабанова со своей собакой Тором завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате мира IFSS по ездовому спорту, который проходит в США.

Начальница Кинологического отдела Государственной полиции Гунда Шабанова со своей собакой Тором завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате мира IFSS по ездовому спорту, который проходит в США.

Читать

Голосовать только получив справку от «органов»: новая версия демократии от лидера «Единства»

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Когда демократия нуждается в справках, это уже не демократия. [Эдмунд] Юревицс (новый руководитель "Нового единства") призывает установить, что денонсация Стамбульской конвенции возможна только после вердикта служб безопасности. Спецслужбы должны подтвердить, что в процессе денонсации не выявлены элементы дезинформационной кампании России. Такая вот защита демократических процессов, - пишет экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин в ФБ.

Когда демократия нуждается в справках, это уже не демократия. [Эдмунд] Юревицс (новый руководитель "Нового единства") призывает установить, что денонсация Стамбульской конвенции возможна только после вердикта служб безопасности. Спецслужбы должны подтвердить, что в процессе денонсации не выявлены элементы дезинформационной кампании России. Такая вот защита демократических процессов, - пишет экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин в ФБ.

Читать

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Мнения 20:48

Мнения 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Читать