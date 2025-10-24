«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

По данным ведомства, теперь "Ride" обеспечивает проверку личности и возраста, а несовершеннолетние пользователи не имеют доступа к аренде. Корректирующие меры согласованы с PTAC 24 октября.

«С понедельника, 20 октября, мы внедрили дополнительные решения, чтобы исключить использование сервиса лицами, не достигшими допустимого возраста», — заявил исполнительный директор "Ride" Эдгарс Якобсонс агентству LETA.

Он пояснил, что всем пользователям теперь необходимо предъявлять удостоверение личности — паспорт, ID-карту, водительское удостоверение или вид на жительство. Система сверяет фотографию в документе с фотографией пользователя в реальном времени.

«Решение PTAC приостановить работу вызвало недоумение, так как услуга была безопасной и не требовала таких мер. Центр изучил ситуацию и принял логичное решение — разрешить продолжение работы», — отметил Якобсонс.

Он добавил, что компания ожидает от PTAC столь же «скрупулёзной» оценки безопасности услуг других операторов отрасли, чтобы обеспечить равные условия, снизить риск происшествий и повысить культуру ответственного вождения.

Ранее, 20 октября, PTAC распорядился приостановить деятельность "Ride" после трагического инцидента, в котором погибли две несовершеннолетние девушки, пересекавшие железнодорожный переезд на арендованных электровелосипедах.

Центр пояснил, что возобновление работы возможно только после представления доказательств корректной верификации возраста. Если бы оператор не выполнил требование до 23 октября, PTAC начал бы процедуру принудительного исполнения с возможным штрафом до 10 000 евро.