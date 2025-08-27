Режиссер Херманис наглядно показал, как нужно экономить: кто может повторить?

-Я прочитал в новостях, что один рижский театр рекламирует новый театральный сезон под заголовком, что бюджет их новой постановки, открывающей сезон, самый большой в истории Латвии — полмиллиона евро.

Стыдно и глупо это признавать, но бюджет спектакля JRT «Падение вверх», открывающего сезон, будет самым маленьким в мире, а возможно, и в истории всего космоса.

На сцене будет всего два стула. И мы взяли те же самые из другого спектакля.

А женщина на афише — моя мама, если уж на то пошло. Потому что спектакль будет о матерях.