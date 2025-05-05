«Режет глаза и уши!» Народ недоволен тем, что 4 мая для многих — «праздник белой скатерти»

Один из постов на эту тему опубликован в соцсети "Тредс", где женщина жалуется: "Мне одной режет уши, глаза и бьет по мозгам "Праздник белой скатерти"? Ну нет у нас такого праздника!"

А что думают комментаторы по этому поводу?

- Можно постелить белую скатерть и отпраздновать государственный праздник, в чем проблема?

- Нет, не режет. Хорошая традиция - призывать людей осознать значимость 4 мая. Каждый день ведь белую скатерть не стелят, только в значимые дни.

- Мне тоже режет. Можно призывать праздновать этот день вместе за столом, накрытым белой, льняной, красной скатертью или вообще на зеленом лугу, но упор надо делать на то, что это День восстановления независимости. 35 лет назад я вовсе не ради скатерти стояла у здания Верховного Совета и ждала результатов голосования. Увы, дошкольники мне так сегодня и сказали: "праздник какой-то скатерти"...

- Мне тоже не нравится, достаточно и того, что дети думают, будто 11 ноября Лачплесис празднует день рождения...

- Мне кажется, что это глумление над праздником: что же мы чествуем - стол или скатерть?

- Мне не режет. Кто хочет, пусть празднует. Как и все другие праздники.