Резекне: презентация нового СПА

И я там была, кофе пила, на людей и красоты смотрела. Жаль в бассейн не могла нырнуть, а очень хотелось...

Понятно, что только что построенному и готовому в любую минуту включить свои ванны-джакузи и наполнить людьми бассейны и СПА, нужен хозяин, то есть арендатор. Поэтому все заинтересованные и любопытствующие персоны собрались в комплексе, облазили его — начиная от энергосистем до каждого кабинета и бани.

План города: СПА-комплекс + гостиница

Владелец комплекса — самоуправление Резекне, которое вложило в этот объект 11,2 млн. евро, в которых 5 млн. — доля европейского финансирования.

Немаловажно, что проект развития этого объекта инфраструктуры Резекне подразумевает строительство современной гостиницы, в которой город, весьма привлекательный для туристов из Латвии, стран Балтии и Европы, давно и остро нуждается.

Не секрет, что в Резекне, скажем так, плохо с отелями высокого класса. Вы, например, из Риги или Вильнюса приезжаете в Резекне на знаковый концерт в современный зал Латгальского посольства GORS, с сумасшедшей акустикой, наслаждаетесь выступлениями любимых артистов, а потом разворачиваетесь и едете куда-то ночевать — например, в Даугавпилс, что примерно 90 км… Это, мягко говоря, не удобно.

Председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич во время открытия СПА-комплекса выразил надежду, что в ближайшее время удастся найти не только арендатора для СПА, но и инвестора для строительства гостиницы рядом. Скажу по секрету: по предварительным подсчетам, возведение гостиницы на 100 номеров обойдется примерно в 10 млн. евро, но, если что, возможно строительство и меньшего по размерам отеля.

«Цель проста и понятна — найти инвестора для гостиницы и оператора для СПА-комплекса. Идеальный вариант — если это будет одна компания, которая обеспечит работу всего комплекса», — отметил Александр Барташевич. Мэр города вполне уверен, что этот проект может и будет драйвером туристического развития всего региона.

Объект мирового уровня

СПА-комплекс в Резекне, который введен в эксплуатацию в прошлом году — это трехэтажное здание общей площадью 3285 квадратных метров. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в Латгалии последнего времени. Центр включает впечатляющую зону водных развлечений и релаксации площадью 1788 м², а также 16 процедурных кабинетов, рассчитанных как на лечебные, так и на расслабляющие процедуры.

В этом водном мире релакса есть все — большой бассейн с чудесным видом на озеро Ковшу (плавай и медитируй), бассейн для деток, джакузи и прочие спа-удовольствия вроде различных бань и саун.

Мастеров массажа, маникюра-педикюра, косметологов и других магов эстетической медицины и косметических услуг ждут 16 отличных процедурных кабинетов, рассчитанных как на лечебные, так и на расслабляющие процедуры.

Согласно прогнозам, в год этот СПА-центр будут посещать: около 21 000 гостей в зоне водной релаксации, 4200 клиентов СПА-процедур, 7000 посетителей фитнес-зала и занятий. В среднем центр может принимать до 90-100 человек в день.

Вы спросите — сколько это будет стоить визитерам? Могу только озвучить те данные, которые привел руководитель отдела финансового планирования и аналитики SIA AG Capital Арнис Яковелс. Вот что я записала во время его презентации: средние цены на услуги (с учетом НДС) таковы — водная релаксация — 23 евро (средняя скидка 10%); СПА-процедуры — 50 евро; фитнес-занятия — 7,5 евро.

Дополнительный доход, как сообщил Арнис Яковелс, принесет работа кафе (5 евро с каждого посетителя зоны релаксации), аренда полотенец и халатов (2 евро, около 25% гостей используют такую услугу), а также субаренда помещений (108 кв. м по цене 10 евро за кв. м). Все посчитали — доклад Яковелса был долгим, обстоятельным, но, несмотря на это, его изрядно помучили потенциальные инвесторы своими вопросами...

Совсем уже секреты выдаю — по расчетам, годовой чистый оборот превысит 650 000 евро, а показатель EBITDA составит свыше 120 000 евро при марже около 18%. Чистая прибыль прогнозируется на уровне 60 000 евро в год (маржа более 8%).

Проект демонстрирует высокие показатели эффективности: чистая приведенная стоимость (NPV) около 340 000 евро при ставке дисконтирования 11,31%, внутренняя норма доходности (IRR) – 23%, срок окупаемости инвестиций – около 5 лет.

Арнис Яковелс уверен, что СПА-гостиница может стать прибыльным проектом в сравнительно короткие сроки, если будет использован потенциал роста туризма в регионе. Для инвестора, по оценке финансиста самоуправления Резекне, вложение в размере 250 000 евро может принести порядка 2,7 млн. евро чистой прибыли за 30 лет.

Смотрите, кто пришел!

Среди гостей был предприниматель латвийского происхождения Сол Норман Букинголтс, проживающий сегодня в Италии. Он заявил о фактической готовности помочь самоуправлению найти оператора и инвестора. «Я вижу здесь реальный потенциал. Когда вернусь (видимо, домой. — Прим. авт.), начну помогать думе искать оператора для СПА и инвестора для строительства гостиницы», — подчеркнул бизнесмен. По его инициативе создана ассоциация «Совет иностранных инвесторов Латгалии», которая планирует содействовать привлечению инвестиций в Резекне и регион.

«Сегодня начинается новый этап для Латгалии, нашего региона и нашего общего будущего, — говорит Сол Бугинголтс. — Время Латгалии настало! Латвия находится на перекрестке важнейших экономических и технологических перемен, и именно сейчас мы должны использовать этот шанс, чтобы Латгалия стала мощным центром инноваций и инвестиций в Балтии».

Понятно, что для Резекне этот объект — не только экономический проект, но и важный фактор развития городской среды и туризма. Самоуправление будет получать доход от уже построенного центра и при этом не нести расходов на его содержание.

Новый комплекс имеет огромный шанс стать точкой притяжения туристов, создаст рабочие места и однозначно будет способствовать укреплению имиджа Латгалии как современного и привлекательного региона.

Председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич в своем обращении к собравшимся гостям подчеркнул: «Сегодня — новое начало. Год назад мы завершили строительство объекта, но нам предстоит продолжать работу, чтобы воплотить проект в полной мере.

Это проект, открывающий новые возможности для нашего города, для развития и узнаваемости региона. Сегодня мы можем уверенно сказать: рекреационный центр — это гордость Резекне. Это не просто современное здание с инфраструктурой. Это продуманная и устойчивая модель развития, которая олицетворяет предприимчивость, смелость и видение будущего. Я верю, что с вашей поддержкой мы достигнем всех целей и внесем значимый вклад в развитие туризма во всем регионе.

Богатство Латгалии всегда заключалось в ее традициях и культуре. Теперь у нас есть возможность стать богатыми инновациями, инвестициями и амбициями».

Экосистема туризма Резекне

Глава Туристического центра Резекне Елена Кияшко, влюбленная в свой город и Латгалию, рассказала гостям о широких возможностях региона, где каждому гостю легко дышится на фоне удивительной красоты природы, потрясающих старых и новых архитектурных объектов и удивительного радушия местного населения.

Елена уточнила, что несмотря на геополитические потрясения последних лет, интерес туристов Балтии и мира к новым туристическим объектам в Резекне продолжает расти, что подтверждает и статистика последних лет.

Сейчас в Латгалии топ-рынок туризма создают отдыхающие из Литвы, Эстонии, Польши и Германии, Великобритании и Франции. И новый СПА-центр будет весьма кстати!

Член правления SIA Austrumlatvijas koncertzАle Диана Зирниня поделилась ярким опытом работы Латгальского посольства GORS. Она заметила, что нехватка качественных мест размещения гостей города остается одним из главных препятствий для полноценного развития культурного туризма.

«Новый рекреационный центр может стать важным дополнением этой экосистемы, позволяя гостям задерживаться в городе дольше и глубже знакомиться с его богатым предложением» — убеждена Диана Зирниня.

Кто не знает, сообщу, что с 2013 года Латгальское посольство GORS имеет в своем зале акустику высочайшего уровня, которую оценили знаменитые латвийские и мировые исполнители. Этот центр культурной жизни Резекне является уникальным в своем роде трансформером для любого мероприятия и мощной платформой культуры и истории Латгалии. Что здесь только не происходит! Здесь встречаются культурное наследие и древние ценности, традиции и творчество, язык и события, важнейшие мировые тенденции, искусство, культура, танцы и песни. По комплексу (фактически целой планете) GORS можно пройтись с экскурсией, рекомендую это сделать, если будете в Резекне. Заодно тут можно отлично пообедать.

…Но вернемся в СПА-центр, который активно ищет инвесторов и, видимо, уже не без желающих. Мне совершенно не хотелось покидать место на третьем этаже комплекса, где гости будут посещать разнофункциональные бани. Вид из парной — запредельно атмосферный, просто редкостный, так бы тут и сидела... Надеюсь, скоро здесь все по-настоящему оживет и можно будет после трудов праведных насладиться отдыхом в таком чудесном месте, в самом сердце Латгалии.

В Резекне побывала Людмила ВЕВЕРЕ.