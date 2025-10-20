Он объяснил, что устранение бюрократии заключается не только в сокращении некоторых документов и процессов, но есть и другие области, над которыми необходимо работать, и одной из самых сложных задач станет изменение культуры.

«В теории управления есть шутка: культура съедает стратегию на завтрак. Как известно, сейчас в парламенте обсуждаются поправки, требующие рассматривать заявки не, скажем, в течение 30 дней, а раньше. (..) Но вопрос в том, что мешает учреждениям рассматривать [заявки] сегодня, не в последний день срока, а немедленно?» — задал риторический вопрос Эндзиньш, подчеркнув, что это в значительной степени вопрос организации труда и культуры, а не закона.

Продолжая объяснять, что нужно сделать для сокращения бюрократии, представитель бизнеса признал, что сейчас необходим очень серьезный фильтр для выпуска новых нормативных актов, как в парламенте, так и в правительстве, иначе «нет смысла чистить дыру с одной стороны, если она разрастается с другой».

Эндзиньш выразил удовлетворение тем, что за руководство Группой действий по сокращению бюрократии ему будет платить не государство, а Латвийская торгово-промышленная палата, поэтому его деятельность не будет стоить государству ни цента. Это означает, что он сможет полностью посвятить себя борьбе с бюрократией, не опасаясь мнения государственного сектора, поскольку он не будет его прямым работодателем. «Это позволит мне независимо оценивать и комментировать процессы», — сказал Эндзиньш о своих новых обязанностях.

Как сообщалось, на прошлой неделе правящая коалиция в Сейме согласилась передать руководство Группой действий по сокращению бюрократии Эндзиньшу. После утверждения Эндзиньша на посту руководителя Группы действий он покинет руководство Латвийской торгово-промышленной палатой.

Вступая в новую должность, Эндзиньш планирует поставить своей главной целью, чтобы в течение года общество и предприниматели увидели прогресс в снижении бюрократии, а в течение трех лет — чтобы уровень бюрократической нагрузки в Латвии был самым низким среди стран Балтии, а предприниматели не называли бюрократию главной проблемой.

Ранее он добавил, что важно провести аудит функций, чтобы выявить те, наличие которых необходимо, а также те, чья полезность заслуживает пересмотра. Цель исследования — выяснить мнение общественности и предпринимателей о том, где кроются наибольшие проблемы.

Эндзиньш также упомянул, что одной из первых задач станет создание веб-сайта, на котором общественность и авторы предложений смогут следить за работой инициативной группы, поданными предложениями и ходом их реализации.

Он положительно оценивает принятые на сегодняшний день предложения по сокращению бюрократии, но отмечает, что 21 выдвинутое предложение не охватывает даже 0,1% всей бюрократии.