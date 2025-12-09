Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Реновировать дома больше невыгодно? А обновить нужно 26 600 зданий (1)

Редакция PRESS 9 декабря, 2025 15:21

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии более 39 500 многоквартирных домов, и как минимум 26 600 из них нуждаются в реновации, однако на данный момент реновировано лишь около 4% из них, заключил Государственный контроль. Жильцы квартир ежегодно платят за теплоэнергию 360–390 миллионов евро, и при таких ценах расходы превысят 10 миллиардов евро в течение следующих 20 лет, пишет LSM.

Своевременная реновация зданий значительно снизила бы эти расходы, одновременно повысив качество жизни и стоимость жилья. Однако проверка Государственного аудита показывает, что из-за быстрого роста расходов на реновацию и недостаточного финансирования даже мотивированные жильцы часто вынуждены откладывать решение о ремонте, сталкиваясь с непредсказуемостью расходов и недостаточной поддержкой.

В обновление многоквартирных домов вложено недостаточно

Член Совета Государственного контроля Мартиньш Аболиньш указал, что в Латвии более половины многоквартирных домов построены 40–50 лет назад и в них не было проведено достаточных вложений в реконструкцию. В результате состояние зданий постепенно ухудшается, а высокий расход энергии приводит к непропорционально большим счетам за отопление.

«Реновация — это не только красивый фасад. Она жизненно необходима, чтобы жильё было качественным, энергоэффективным и экономичным в содержании. Чем дольше откладывается решение о реконструкции, тем дороже она в итоге обходится. Однако сегодня в Латвии отремонтировано лишь около 4 % жилого фонда, что явно показывает: нужно искать решения, чтобы сделать реновацию проще и доступнее», — сказал Аболиньш.

Он подчеркнул, что при этом интерес жителей к утеплению домов в последнее время вырос. Например, в этом году финансирование программы реновации от «Altum» было полностью зарезервировано менее чем за полтора месяца. Это значит, что люди готовы действовать, если есть доступная финансовая поддержка.

По результатам ревизии установлено, что Министерство экономики и Министерство климата и энергетики не использовали все имеющиеся возможности для повышения доступности финансирования программ реновации, отметил Аболиньш.

Растущие затраты на строительство — одно из главных препятствий для обновления зданий

Ревизия подтверждает: в последние годы резко выросшие строительные расходы стали одним из ключевых барьеров для реновации домов, поскольку они существенно снижают экономическую выгоду для жителей.

С 2017 года удельные затраты на проекты повышения энергоэффективности жилых домов (на квадратный метр) выросли на 127 %, то есть почти в 2,3 раза, тогда как общие строительные расходы за тот же период увеличились на 52 %.

Это значит, что стоимость проектов реновации растёт в два раза быстрее, чем общая инфляция в отрасли. Ревизия установила: в 54 % реализованных проектов среднегодовая экономия на отоплении не покрывает ежемесячный платёж по кредиту, который может превышать даже 2 евро за квадратный метр.

Окупаемость инвестиций в повышение энергоэффективности стала недостаточной, чтобы у жителей была уверенность в финансовой выгоде — особенно когда средняя стоимость проекта сейчас достигает 880 000 евро на один многоквартирный дом.

Опрос Государственного контроля показывает: рост рыночной стоимости недвижимости после реновации для большинства собственников квартир не является решающим фактором. Лишь около трети считают его важной мотивацией. Значительная часть либо не ощущает прироста стоимости, либо вообще не интересовалась этим вопросом, а почти 29 % не считают его важным, потому что не планируют продавать или сдавать жильё в аренду.

В результате стремительный рост затрат снижает желание начинать реновацию даже в тех домах, где техническое состояние явно требует немедленных действий.

Рекомендации ревизоров позволят улучшить обновление жилья

В ходе ревизии Министерству экономики было дано четыре рекомендации, реализация которых существенно улучшит процесс реновации жилья в Латвии, сделав её более доступной, финансово выгодной и понятной для жителей.

При внедрении рекомендаций:

  • увеличится объём доступного финансирования на реновацию и уменьшатся ежемесячные платежи жителей по кредитам, что сделает обновление зданий финансово посильным для разных групп общества;
  • государственные средства будут использоваться эффективнее, позволяя отремонтировать больше домов на те же деньги;
  • уже на старте проекта собственники квартир получат профессиональную поддержку, что упростит принятие решений и снизит риск удорожания или затягивания работ;
  • целевая помощь дойдёт до социально уязвимых домохозяйств, уменьшив социальные барьеры для реновации и нагрузку на пособия муниципалитетов;
  • будет обеспечена прозрачная информация о затратах и выгодах реновации — это повысит качество планирования и поможет людям объективнее оценивать необходимость обновления;
  • усилится вовлечённость муниципалитетов и управляющих компаний, появится чёткая, ориентированная на действие коммуникация с собственниками и ускорится процесс принятия решений.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

