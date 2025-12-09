Своевременная реновация зданий значительно снизила бы эти расходы, одновременно повысив качество жизни и стоимость жилья. Однако проверка Государственного аудита показывает, что из-за быстрого роста расходов на реновацию и недостаточного финансирования даже мотивированные жильцы часто вынуждены откладывать решение о ремонте, сталкиваясь с непредсказуемостью расходов и недостаточной поддержкой.

В обновление многоквартирных домов вложено недостаточно

Член Совета Государственного контроля Мартиньш Аболиньш указал, что в Латвии более половины многоквартирных домов построены 40–50 лет назад и в них не было проведено достаточных вложений в реконструкцию. В результате состояние зданий постепенно ухудшается, а высокий расход энергии приводит к непропорционально большим счетам за отопление.

«Реновация — это не только красивый фасад. Она жизненно необходима, чтобы жильё было качественным, энергоэффективным и экономичным в содержании. Чем дольше откладывается решение о реконструкции, тем дороже она в итоге обходится. Однако сегодня в Латвии отремонтировано лишь около 4 % жилого фонда, что явно показывает: нужно искать решения, чтобы сделать реновацию проще и доступнее», — сказал Аболиньш.

Он подчеркнул, что при этом интерес жителей к утеплению домов в последнее время вырос. Например, в этом году финансирование программы реновации от «Altum» было полностью зарезервировано менее чем за полтора месяца. Это значит, что люди готовы действовать, если есть доступная финансовая поддержка.

По результатам ревизии установлено, что Министерство экономики и Министерство климата и энергетики не использовали все имеющиеся возможности для повышения доступности финансирования программ реновации, отметил Аболиньш.

Растущие затраты на строительство — одно из главных препятствий для обновления зданий

Ревизия подтверждает: в последние годы резко выросшие строительные расходы стали одним из ключевых барьеров для реновации домов, поскольку они существенно снижают экономическую выгоду для жителей.

С 2017 года удельные затраты на проекты повышения энергоэффективности жилых домов (на квадратный метр) выросли на 127 %, то есть почти в 2,3 раза, тогда как общие строительные расходы за тот же период увеличились на 52 %.

Это значит, что стоимость проектов реновации растёт в два раза быстрее, чем общая инфляция в отрасли. Ревизия установила: в 54 % реализованных проектов среднегодовая экономия на отоплении не покрывает ежемесячный платёж по кредиту, который может превышать даже 2 евро за квадратный метр.

Окупаемость инвестиций в повышение энергоэффективности стала недостаточной, чтобы у жителей была уверенность в финансовой выгоде — особенно когда средняя стоимость проекта сейчас достигает 880 000 евро на один многоквартирный дом.

Опрос Государственного контроля показывает: рост рыночной стоимости недвижимости после реновации для большинства собственников квартир не является решающим фактором. Лишь около трети считают его важной мотивацией. Значительная часть либо не ощущает прироста стоимости, либо вообще не интересовалась этим вопросом, а почти 29 % не считают его важным, потому что не планируют продавать или сдавать жильё в аренду.

В результате стремительный рост затрат снижает желание начинать реновацию даже в тех домах, где техническое состояние явно требует немедленных действий.

Рекомендации ревизоров позволят улучшить обновление жилья

В ходе ревизии Министерству экономики было дано четыре рекомендации, реализация которых существенно улучшит процесс реновации жилья в Латвии, сделав её более доступной, финансово выгодной и понятной для жителей.

При внедрении рекомендаций: