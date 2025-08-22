Ремонт только по секрету: новые балконы в Риге начали гнить спустя два года после сдачи в эксплуатацию

Жительница дома Элина рассказывает, что компания-разработчик SIA «Rīgas mājas» сдала здание в 2023 году, но уже в прошлом году на её балконе выявили потерю несущей способности основания. Подобные проблемы заметили и соседи: балконы оказались негерметичными, в них скапливается вода, поверхность размягчается.

Попытки добиться гарантийного ремонта у застройщика или подрядчика SIA «Housers» оказались безрезультатными. Работы предлагают провести лишь без предварительного согласования и официальных актов. В таком случае у жильцов не останется доказательств ни выполненного ремонта, ни возможных новых дефектов. «В будущем просто невозможно будет доказать, чья это ошибка — проектировщиков или строителей», — говорит Элина.

По её словам, у соседей, чьи балконы всё-таки ремонтировали, документов не выдали: «Нам объяснили, что они секретные». Разработчик прикрывается «конфиденциальностью», но прозрачной документации владельцам жилья не предоставляет. В итоге люди вынуждены идти в суд ради собственной безопасности.

Сертифицированный инженер, знакомый с ситуацией, называет её очередным доказательством того, что современному строительному рынку не хватает настоящих профессионалов.