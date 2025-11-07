Рекордное тепло в ноябре. +15,4 °C

Предыдущий максимум был установлен в 1934 году в Риге и составлял +13 °C. Теперь этот показатель превышен сразу на 2,4 градуса. К 14:00 новые рекорды зафиксированы на 11 метеостанциях — в Дагде, Добеле, Колке, Мадоне, Мерсрагсе, Риге, Салдусе, Скривери, Скулте, Стенде и Зиланы.

Видземе — мягкий осенний день, +12...+14 °C.

Латгале — тепло, местами облачно, +10...+13 °C.

Земгале — устойчивое солнце, +13...+15 °C.

Курземе — на побережье до +15 °C, лёгкий ветер.

Рига и пригороды — солнечно и по-весеннему тепло, +13,6 °C.

«Такой температуры 7 ноября в Латвии ещё не было», — сообщили синоптики.



В Руцаве, на юго-западе страны, было прохладнее — около +6,8 °C, но в целом по стране преобладала необычайно тёплая погода. По словам метеорологов, ноябрь 2025 года может стать одним из самых тёплых в истории наблюдений.