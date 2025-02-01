Регистрацию курьеров по доставке еды продлили до 1 марта

Она пояснила, что до 1 февраля ПВС не удалось зарегистрировать всех курьеров, поэтому в службе пошли навстречу платформам по доставке и срок регистрации продлили.

Гринберга также заявила, что число заявок очень велико, а еще регистрацию затрудняет то обстоятельство, что у работающих курьерами граждан третьих стран не всегда бывает разборчивый почерк, и из-за этого информацию о регистрации не удается отправить им на электронную почту. Кроме того, выяснилось, что у 19 курьеров по доставке еды нет вида на жительство в Латвии. Сведения о них были переданы в Управление делами гражданства и миграции.

Пока идет регистрация курьеров, не будут проводиться проверки наличия у них такой регистрации, дающей право заниматься доставкой еды.

Как уже сообщалось, курьеры, которые не зарегистрируются в ПВС, лишатся доступа к заказам на платформах по доставке.

По состоянию на 23 января в ПВС зарегистрировалось 1270 курьеров.