Реформа в школах: недобор учеников ударит прямо по финансам

Постепенное внедрение новой модели началось в этом учебном году, причем сначала было выделено финансирование на вспомогательный персонал. Правительство договорилось полностью внедрить модель с сентября 2026 года.

Согласно реформе, полная государственная дотация на оплату труда учителей будет выделяться школам, организованным в соответствии с определенными критериями, которые правительство планирует утвердить до конца этого года.

Первоначально предлагалось, что самоуправления должны будут покрывать недостающее финансирование из своих бюджетов, если в школе не набирается оптимальное количество учеников в 10-12-х классах.

В то же время политическое соглашение по государственному бюджету на 2026 год предусматривает, что в следующем учебном году будет введен переходный этап в финансировании средних школ. Это означает, что школам, не соответствующим количественным критериям, будет выделяться государственное финансирование пропорционально количеству фактически зачисленных учеников.

Например, если в соответствии с критериями в школе обучается 120 учеников, а набрано только 60, государство будет покрывать 50% расчетного финансирования, а остальную сумму предоставит учредитель школы. В большинстве случаев это самоуправления власти.

Окончательные решения будут приняты правительством и Сеймом, добавили в министерстве. Планируется, что переходный период будет ограничен 2026/2027 учебным годом.