Реформа в школах: недобор учеников ударит прямо по финансам

22 сентября, 2025 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

Постепенное внедрение новой модели началось в этом учебном году, причем сначала было выделено финансирование на вспомогательный персонал. Правительство договорилось полностью внедрить модель с сентября 2026 года.

Согласно реформе, полная государственная дотация на оплату труда учителей будет выделяться школам, организованным в соответствии с определенными критериями, которые правительство планирует утвердить до конца этого года.

Первоначально предлагалось, что самоуправления должны будут покрывать недостающее финансирование из своих бюджетов, если в школе не набирается оптимальное количество учеников в 10-12-х классах.

В то же время политическое соглашение по государственному бюджету на 2026 год предусматривает, что в следующем учебном году будет введен переходный этап в финансировании средних школ. Это означает, что школам, не соответствующим количественным критериям, будет выделяться государственное финансирование пропорционально количеству фактически зачисленных учеников.

Например, если в соответствии с критериями в школе обучается 120 учеников, а набрано только 60, государство будет покрывать 50% расчетного финансирования, а остальную сумму предоставит учредитель школы. В большинстве случаев это самоуправления власти.

Окончательные решения будут приняты правительством и Сеймом, добавили в министерстве. Планируется, что переходный период будет ограничен 2026/2027 учебным годом.

Коллапс на границе: люди сутками ждут, чтобы вернуться домой (ВИДЕО)

18:59

Важно 0 комментариев

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем: издатель Андрей Козлов

18:47

Важно 0 комментариев

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Читать

Повод для гордости: новая тюрьма самая современная в Балтии (ФОТО)

18:40

Важно 0 комментариев

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Читать

Откуда такие дикие цены! Португальский бизнесмен пытается разобраться

18:34

Выбор редакции 0 комментариев

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Читать

Коррупция с «гостайной»: инспекторов из налоговой обвинили в растрате

18:18

Важно 0 комментариев

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Читать

Обвинялся в домогательствах, теперь снова работает: дело о неврологе Вишкерсе

18:11

ЧП и криминал 0 комментариев

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

Читать