Разведка: РФ будет готова к конфликту в Балтии спустя 3-5 лет после перемирия в Украине

По данным Департамента государственной безопасности (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб (ВДОС), если война в Украине продолжится, Россия подготовится к ограниченному конфликту в регионе в течение шести-десяти лет.

Если Россия и Украина подпишут мирное соглашение и Запад отменит санкции против Москвы, Москва подготовится к ограниченному конфликту в Балтийском регионе в течение одного-двух лет, а к широкомасштабному военному конфликту с НАТО — в течение шести-десяти лет.

«Ситуация с безопасностью Литвы и региона напрямую зависит от хода войны России против Украины, поскольку это определяет возможности России по наращиванию своей военной мощи», — говорится в оценке угроз.

«Пока России приходится направлять почти все имеющиеся ресурсы на войну против Украины, ее возможности создавать военные угрозы другим государствам ограничены», — говорится в документе.

Тем не менее, даже во время войны Россия проводит военную реформу, что приводит к росту военного потенциала в Калининградской области и вдоль восточных границ НАТО, утверждает разведка.

По ее данным, в случае ограниченного конфликта против стран Балтийского региона Россия сможет создать региональное превосходство, по крайней мере, на начальном этапе конфликта.

«Это может побудить Кремль применить военную силу, ошибочно оценив ситуацию и в надежде на то, что НАТО не сможет своевременно отреагировать, конфликт удастся локализовать и быстро завершить в благоприятном для России направлении, оставив ядерное сдерживание в качестве предохранителя», — говорится в оценке угроз.

ВОЕННАЯ ГРУППИРОВКА В КАЛИНИНГРАДЕ ОСТАЕТСЯ ОСЛАБЛЕННОЙ

Литовская разведка указывает, что Россия постепенно реализует планы развития армии, о которых объявила в декабре 2022 года.

Согласно им, вдоль границ восточных стран НАТО бригады расширяются до дивизий и формируются совершенно новые воинские соединения.

По данным разведки, развитие вооруженных сил в России охватывает и Калининградскую область — дислоцированная здесь бригада морской пехоты расширяется до дивизии, в дальнейшей перспективе предусматривается формирование и других дополнительных частей.

ДГБ и ВДОС пишут, что в настоящее время российская военная группировка, дислоцированная в Калининградской области, остается временно ослабленной.

«Большая часть военнослужащих сухопутного компонента и боевой техники вывезена для участия в войне против Украины. В местах постоянной дислокации частей сухопутного компонента в Калининградской области остались призывники и небольшое количество военнослужащих контрактной службы», — говорится в оценке угроз.

По ее данным, большая часть вновь формируемых подразделений в российской армии не укомплектована полностью и развивается по частям, поскольку не хватает военного персонала, боевой техники и инфраструктуры.

ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРЕМИТСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

В документе также говорится, что российская военная промышленность готовится к новому этапу развития.

С начала войны в Украине российское руководство мобилизовало значительные ресурсы для расширения производства вооружений и техники, необходимых для войны, и в настоящее время военная промышленность удовлетворяет минимальные потребности во всех областях вооружений, утверждает разведка.

По ее словам, в различных секторах продолжается модернизация, строятся новые производственные мощности, и результаты этих инвестиций будут иметь долгосрочные последствия.

«После окончания войны военно-промышленный комплекс России перейдет на другой этап развития — государство продолжит поддерживать области, необходимые для долгосрочной конфронтации. При перераспределении финансирования часть раздутой, предназначенной для военных нужд промышленности должна будет переориентироваться или сократиться», — указывают ДГБ и ВДОС.

«Это также будет иметь последствия для глобальной безопасности — возникнет избыток оружия, который может быть реализован в ходе конфликтов по всему миру», — утверждают учреждения.

По их данным, независимость российской военной промышленности от зарубежных технологий является одним из главных приоритетов Москвы, стране уже удалось найти немало альтернатив западным технологиям, ведется их целенаправленный поиск.

Тем не менее, в некоторых областях, особенно в области электронных компонентов, необходимых для высоких технологий, зависимость России велика и продлится долго.

Для модернизации России необходимы высокоточные приборы и оборудование западного производства, для организации собственного производства которых требуются десятилетия инвестиций.

Часть таких технологий Россия перенимает у Китая, однако растущую зависимость от Китая российское руководство также считает рискованной, говорится в оценке угроз.

«Хотя маловероятно, что Россия догонит Запад в области высоких технологий даже в долгосрочной перспективе, ее технологическая устойчивость к западным санкциям, весьма вероятно, возрастет уже в среднесрочной перспективе», — утверждает разведка.

ПОД ПРИЦЕЛОМ ОПЕРАЦИЙ ГРУ И ФСБ

Литовская разведка также предупреждает, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) продолжает планирование и осуществление диверсий. За последние три года в странах Запада было пресечено несколько десятков таких операций.

«У ГРУ есть специально подготовленные подразделения для осуществления диверсий и убийств, которые, несмотря на оперативные неудачи, весьма вероятно, продолжают планировать и координировать операции такого рода», — говорится в отчете.

По его данным, используя более опытных лиц, ГРУ стремится осуществлять в западных странах, в том числе в Литве, более опасные операции, способные нанести больший ущерб безопасности населения.

По оценке разведки, в настоящее время одними из основных целей операций ГРУ становятся лица, поддерживающие Украину, и оппоненты президента Владимира Путина, покинувшие Россию из-за критики режима.

«В странах региона эта служба организовала уже не одну операцию, в ходе которых использовала самодельные зажигательные устройства или взрывчатку, замаскированные под бытовые приборы. Успешное сотрудничество литовских ведомств и зарубежных партнеров до сих пор позволяло пресекать планируемые операции и задерживать их исполнителей», — говорится в оценке угроз.

По его данным, по-прежнему под угрозой находятся как граждане Литвы, так и иностранные граждане, постоянно выезжающие в Россию и Беларусь. Они рискуют оказаться в тюремном заключении или быть завербованными службами этих государств.

Санкции и ограничения затрудняют возможности российских разведывательных служб по ведению агентурной разведки против Литвы, поэтому они используют имеющиеся возможности, вербуя людей, пересекающих границу.

«На двух действующих в настоящее время пограничных пунктах пропуска с Калининградской областью Федеральная служба безопасности России (ФСБ) активно стремится выявлять среди путешествующих лиц потенциальные цели для разведывательной деятельности против Литвы. Сотрудники ФСБ, стремясь установить или укрепить сотрудничество, используют потребность этих лиц выезжать в Россию по деловым или личным целям, например, посещать родственников, решать вопросы, связанные с недвижимостью», — утверждает литовская разведка.

В отчете она привела конкретный случай, когда гражданин Литвы, выезжавший по делам бизнеса, привлек внимание российских пограничников. Их интересовала информация о бывших литовских чиновниках, посещающих Россию, украинской диаспоре в Литве, передвижении военной техники и тому подобное.

«К гражданам третьих стран ФСБ применяет давление с целью сотрудничества, угрожая запретом на въезд в Россию», — указывается в отчете.

Литовские разведывательные ведомства представляют свои оценки угроз ежегодно.