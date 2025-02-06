«Разве у вас шприцы из золота?» Латвийцы в шоке от цен на лечение зубов

Зритель привел пример: вырвать зуб в Кулдиге стоит 40 евро, а в Риге от примерно 120-140 евро. «Эти шприцы сделаны из золота?", - осведомился мужчина.

Руководитель одной из стоматологических клиник Риги Маре Валдмане ответила, что надо понимать, что стоматология - это совокупность самых разных вещей. Например, в небольшой клинике стоматолог сам себе и врач и администратор, а большая клиника это большие расходы, в том числе, административные, в том числе, оплата аренды и прочее...

Стоматологические услуги в Латвии слишком дороги относительно доходов жителей и поэтому многим недоступны - это ли не проблема, задалась вопросом телепередача.

Стоматолог пояснила, что в Латвии в принципе непросто вести бизнес, любой. А стоматологический тем более. Там велики расходы на материалы, оборудование, стерильность. Все это обходится нашим стоматологам, как и швейцарским, например. Плюс долгая и дорогая учебы врачей. Отсюда и высокие цены на лечение. Тогда возникает встречный вопрос: на чём хотели бы сэкономить латвийцы? На квалификации врача, на качестве лечения, на стерильности или качестве оборудования?