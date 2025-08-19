Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ратниекс взялся за нелегалов: требует, чтобы они покинули Ригу и Латвию за месяц

Редакция PRESS 19 августа, 2025 14:53

Новости Латвии

LETA

Представляющий Нацобъединение вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс призвал нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Ригу и Латвию.

Сегодня на пресс-конференции в Рижской думе он заявил, что из-за роста нелегальной миграции рижане стали чувствовать себя на улицах столицы менее безопасно. Если раньше в столице преобладали нелегальные мигранты из стран Средней Азии, то в этом году увеличилось число мигрантов из африканских стран.

Ратниекс напомнил об опыте других европейских стран, таких как Швеция и Франция, отметив, что ситуация с преступностью из-за мигрантов может ухудшиться очень быстро. "Во имя будущей безопасности мы должны действовать активно", - заявил вице-мэр.

Он сообщил, что в конце сентября муниципальная полиция начнет масштабные рейды для выявления нелегальных мигрантов в Риге.

Как указал начальник муниципальной полиции Юрис Лукасс, если муниципальная полиция выявляет человека без вида на жительство в Латвии, его передают Госполиции или Государственной пограничной охране.

Он сообщил, что из 22 задержанных в этом году нелегальных мигрантов 15 были выходцами из африканских стран. Они были переправлены из Беларуси или России, доставлены в Ригу и оставлены здесь. Часто эти люди дезориентированы и пытаются установить контакты с другими мигрантами.

В прошлом году в столице было задержано 23 нелегальных иммигранта, а в 2023 году - 24. В этом году больше всего без видов на жительство в Риге было задержано лиц из Судана и Эфиопии.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

