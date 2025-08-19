Ратниекс взялся за нелегалов: требует, чтобы они покинули Ригу и Латвию за месяц

Сегодня на пресс-конференции в Рижской думе он заявил, что из-за роста нелегальной миграции рижане стали чувствовать себя на улицах столицы менее безопасно. Если раньше в столице преобладали нелегальные мигранты из стран Средней Азии, то в этом году увеличилось число мигрантов из африканских стран.

Ратниекс напомнил об опыте других европейских стран, таких как Швеция и Франция, отметив, что ситуация с преступностью из-за мигрантов может ухудшиться очень быстро. "Во имя будущей безопасности мы должны действовать активно", - заявил вице-мэр.

Он сообщил, что в конце сентября муниципальная полиция начнет масштабные рейды для выявления нелегальных мигрантов в Риге.

Как указал начальник муниципальной полиции Юрис Лукасс, если муниципальная полиция выявляет человека без вида на жительство в Латвии, его передают Госполиции или Государственной пограничной охране.

Он сообщил, что из 22 задержанных в этом году нелегальных мигрантов 15 были выходцами из африканских стран. Они были переправлены из Беларуси или России, доставлены в Ригу и оставлены здесь. Часто эти люди дезориентированы и пытаются установить контакты с другими мигрантами.

В прошлом году в столице было задержано 23 нелегальных иммигранта, а в 2023 году - 24. В этом году больше всего без видов на жительство в Риге было задержано лиц из Судана и Эфиопии.