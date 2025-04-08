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Ратниекс «в шоке и без слов»: ему письмо пришло…

Редакция PRESS 8 апреля, 2025 17:39

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-Дано: вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, который пребывает "в шоке и без слов". Почему: ему пришло письмо с общественного СМИ о том, чтоб он перестал выдергивать приглянувшиеся из передач общественного ТВ фрагменты и вставлять их в свои предвыборные ролики, - пишет на своей страничке в Фейсбуке журналист Ольга Князева.

-Почему он в шоке? Потому что Ратниекс уверен, что раз общественные СМИ финансируются из бюджета, то есть из денег налогоплательщиков, в том числе и Ратниекса, то он имеет полное юридическое и моральное право что-то взять у нас бесплатно.

Но поскольку и сам Ратниекс финансируется из денег налогоплательщиков, то почему бы любому налогоплательщику не явиться в кабинет Ратниекса и взять какой-нибудь понравившийся фрагмент - мышку для компьютера, стул, кружку...

Ратниекс, конечно, будет против, но далее надо действовать по им же придуманной схеме - "esmu šokā", "pašvaldība, kas saņem valsts finansējumu".

Конечно, он скажет, что "это другое". Но это ни фига не другое. Сделать ТВ сюжет, особенно De facto - это чаще всего посложнее работы многих вице-мэров.

И да, это дорого. Это не только работа продюсеров, журналистов, операторов, водителей. Это ещё расходы по очень дорогому оборудованию - камерам и пр.

Поэтому это нельзя как капризному ребёнку в магазине топнуть ножкой и сказать "хочу!". Хотеть делать предвыборные ролики можно, но исключительно за свой счёт. Камеру или телефон в руки - и вперёд к светлому будущему!)

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