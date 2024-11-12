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Ратниекс рассказал, как Рига помогает беженцам: а почему тогда пункт помощи на Рижском рынке чуть не закрылся?

Редакция PRESS 12 ноября, 2024 11:46

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TV24

В Латвии всё еще актуален вопрос поддержки украинских беженцев, которую обеспечивают как благотворительные организации, так и самоуправление. И хотя экономическая ситуация в стране влияет на работу благотворительных организаций, поток помощи не иссякает, и люди продолжают вносить свой вклад в победу Украины. Рижская дума активно участвует в помощи как украинским беженцам, так и местным благотворительным организациям, об этом в интервью программе “Ziņu TOP” телеканала TV24 рассказал вице-мэр города Эдвард Ратниекс.

«Мы посылаем пожертвования в Украину, а также помогаем этим благотворительным организациям построить здесь свои штаб-квартиры, предоставляя помещения и возможности», — говорит Ратниекс. Этот вид поддержки помогает обеспечить украинским жителям Латвии помощь и поддержку в повседневной жизни.

По словам Ратниекса, количество украинцев в Риге на данный момент стабильно: "Приезжают, уезжают, приезжают, уезжают - около 20 тысяч". Он поясняет, что в связи с потоком населения особых изменений не наблюдается. По всей Латвии зарегистрировано около 25 000 украинских беженцев, большинство из которых остаются в Риге и ее окрестностях.

Интересно, что в поле зрение Ратниекса, вероятно, не попадал пункт волонтерской помощи от Young Folks на центральном рынке, который чуть не закрылся из-за того, что не мог оплатить аренду помещений. Но после нашей статьи (прочитать можно тут), благотворители пожертвовали волонтерам денег на аренду помещения еще на один месяц.

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