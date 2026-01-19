Растёт ли миграция в ЕС и связана ли она с преступностью?

Понятие «иммигрант» охватывает разные группы людей. Речь идёт как о легальной миграции, происходящей в рамках установленных процедур, так и о нерегулярной миграции - въезде или пребывании без действительных разрешений. Часть нерегулярных мигрантов является соискателями убежища, которые в случае его предоставления получают статус беженца.

Согласно данным Eurostat, в 2023 году в страны ЕС прибыло почти шесть миллионов человек. Это меньше, чем в 2022 году, но заметно больше уровня 2019 года, когда число иммигрантов составляло около 4,2 миллиона. Рост обеспечен прежде всего за счёт легальной миграции.

Нерегулярная миграция после пика в 2015 году, когда в ЕС прибыли около 1,8 миллиона человек, в последующие годы существенно сократилась. После минимальных показателей в 2021 году в 2022 и 2023 годах был зафиксирован временный рост - до более чем 385 тысяч человек. Этот период совпал с началом полномасштабной войны России против Украины и притоком людей, ищущих защиту. В 2024 году число нерегулярных мигрантов вновь снизилось примерно до 240 тысяч.

Исследования показывают, что общественное восприятие масштабов миграции часто не соответствует реальным данным. По результатам опроса Eurobarometer за 2022 год, 68% респондентов существенно переоценивали долю иммигрантов в населении своих стран.

Отдельный вопрос касается связи миграции с преступностью. Анализ, проведённый в рамках исследования Euranet, сравнивал долю иностранцев и граждан среди заключённых в разных странах ЕС. Данные Eurostat за 2023 год показывают значительные различия между государствами.

В Австрии иностранные граждане составляли около 53% заключённых, во Франции - около 25%. В Германии, где доля иммигрантов в населении относительно высока, иностранцы составляли около 9% подозреваемых, при этом число иностранцев-жертв преступлений выросло на 5,2% за год. В Латвии иностранные граждане составляли около 6% от общего числа заключённых - один из самых низких показателей в ЕС.

В целом по Европейскому союзу иностранцы в 2023 году составляли примерно пятую часть всех заключённых.