Растёт ли миграция в ЕС и связана ли она с преступностью?

Редакция PRESS 19 января, 2026 08:07

Важно 0 комментариев

LETA

В последние годы в ряде регионов Европейского союза, прежде всего в странах Средиземноморья, увеличилось число нерегулярных мигрантов. Это сопровождается активной политической риторикой и дезинформацией, из-за чего создаётся впечатление, что Европа сталкивается с масштабным и неконтролируемым миграционным наплывом. Однако статистика рисует более сложную картину. Обэтом пишет LSM. 

Понятие «иммигрант» охватывает разные группы людей. Речь идёт как о легальной миграции, происходящей в рамках установленных процедур, так и о нерегулярной миграции - въезде или пребывании без действительных разрешений. Часть нерегулярных мигрантов является соискателями убежища, которые в случае его предоставления получают статус беженца.

Согласно данным Eurostat, в 2023 году в страны ЕС прибыло почти шесть миллионов человек. Это меньше, чем в 2022 году, но заметно больше уровня 2019 года, когда число иммигрантов составляло около 4,2 миллиона. Рост обеспечен прежде всего за счёт легальной миграции.

Нерегулярная миграция после пика в 2015 году, когда в ЕС прибыли около 1,8 миллиона человек, в последующие годы существенно сократилась. После минимальных показателей в 2021 году в 2022 и 2023 годах был зафиксирован временный рост - до более чем 385 тысяч человек. Этот период совпал с началом полномасштабной войны России против Украины и притоком людей, ищущих защиту. В 2024 году число нерегулярных мигрантов вновь снизилось примерно до 240 тысяч.

Исследования показывают, что общественное восприятие масштабов миграции часто не соответствует реальным данным. По результатам опроса Eurobarometer за 2022 год, 68% респондентов существенно переоценивали долю иммигрантов в населении своих стран.

Отдельный вопрос касается связи миграции с преступностью. Анализ, проведённый в рамках исследования Euranet, сравнивал долю иностранцев и граждан среди заключённых в разных странах ЕС. Данные Eurostat за 2023 год показывают значительные различия между государствами.

В Австрии иностранные граждане составляли около 53% заключённых, во Франции - около 25%. В Германии, где доля иммигрантов в населении относительно высока, иностранцы составляли около 9% подозреваемых, при этом число иностранцев-жертв преступлений выросло на 5,2% за год. В Латвии иностранные граждане составляли около 6% от общего числа заключённых - один из самых низких показателей в ЕС.

В целом по Европейскому союзу иностранцы в 2023 году составляли примерно пятую часть всех заключённых.

Главные новости

«RS» поставил водителя на счётчик за помятый троллейбус, зато «RB Rail» жжёт миллионы, напевая: Краутманис
Важно

«RS» поставил водителя на счётчик за помятый троллейбус, зато «RB Rail» жжёт миллионы, напевая: Краутманис

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш
Важно

Жуткая история агрессивной семьи. Отец душил учительницу, дитятко угрожало воткнуть карандаш

Экс-архиепископ Кентерберийский обвинил Путина в ереси
Важно

Экс-архиепископ Кентерберийский обвинил Путина в ереси (1)

Представляли угрозу: сколько иностранцев за прошлый год не впустили в Латвию?

Новости Латвии 11:41

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Загрузка

Инфлюенсеры пугают народ страшилками о вреде рапсового масла: Re:Check уточнил у специалистов

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

Способствуют ли рапсовое и другие растительные масла воспалениям и сердечно-сосудистым заболеваниям? Это популярный миф среди мужских лайфстайл-инфлюенсеров, добрался и до Латвии. Журналисты Re:Check решили выяснить правду.

21 погибший. В Испании столкнулись два скоростных поезда

Мир 11:31

Мир 0 комментариев

В южной Испании, в провинции Кордова, в воскресенье столкнулись два скоростных поезда. По данным испанских властей и СМИ, погибли как минимум 21 человек, пострадали более 70, при этом в больницы доставлены 75 человек, 15 из них - в тяжёлом состоянии.

Пособие на детей уходит на еду и счета, а не на будущее

Новости Латвии 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство семей в Латвии не используют семейное государственное пособие для накоплений на будущее ребенка - деньги чаще растворяются в повседневных расходах, показал опрос банка Citadele и исследовательского агентства Norstat.

Неприятные и чужие. Енотовидные собаки и слизни бьют рекорды по жалобам

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

В 2025 году на платформу LETA со ссылкой на Dabas aizsardzības pārvalde поступила информация о рекордном числе сообщений об инвазивных видах в Латвии. На сайте invazivs.lv за год зарегистрировали и обработали 9774 сообщения со всех регионов - это более чем в пять раз больше, чем в 2024 году (1744).

Штопор, срочно нужен штопор: в него входят отношения ЕС и США

Мир 11:03

Мир 0 комментариев

Лидеры восьми европейских стран, которым президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами за защиту Гренландии, заявили, что угрозы американского президента могут отправить отношения Европы и США в опасный штопор.

Газ в Европе подорожал на треть за неделю. А нам запасов хватит?

Важно 10:59

Важно 0 комментариев

Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) за прошлую неделю выросла на 32,4% - до 37,6 евро за мегаватт-час, следует из обзора оптовых цен, опубликованного Комиссия по регулированию общественных услуг.

