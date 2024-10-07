Расточительства быть не должно: учреждения, которые зря тратят бюджетные средства, начнут наказывать?

В то же время, по словам министра, следует тщательно продумать подобные санкции, чтобы они не влияли на жизненно важные государственные функции и программы, например, в сфере образования и здравоохранения.

Министерство финансов поддерживает идею о том, что деньги налогоплательщиков должны использоваться как можно более эффективно, и расточительства быть не должно. Предложение президента, по сути, заключается в том, чтобы перенести ответственность с чиновника, как это происходит сейчас, на все учреждение.

Ашераденс отметил, что ответственным ревизионным учреждением в Латвии является Государственный контроль, который проверяет, насколько законно, правильно, эффективно и в соответствии с общественными интересами учреждения обращаются с финансовыми ресурсами, а ответственность за их использование несут руководитель и ответственные должностные лица учреждения.

Комментируя предложение президента, премьер-министр Эвика Силиня сказала, что необходимо понять, повлияет ли введение санкций против таких учреждений на получателей услуг - людей, предпринимателей и неправительственные организации.

Силиня добавила, что планирует обсудить с президентом его инициативу.