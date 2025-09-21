Расследование Би-би-си: пророссийские силы пытаются вмешаться в выборы в Молдове

С помощью репортера под прикрытием мы выяснили, что сеть обещает выплаты своим членам за публикацию пророссийской пропаганды и фейковых новостей, подрывающих имидж проевропейской правящей партии Молдовы в преддверии парламентских выборов 28 сентября.

Участникам также платят за то, что они находят сторонников пророссийской оппозиции, тайно их записывают и проводят так называемые опросы. По замыслу организаторов сети, результаты этих крайне однобоких опросов могут заложить основу для того, чтобы позднее поставить под сомнение результаты выборов.

Первые результаты этих «опросов», предсказывающие поражение правящей партии, уже опубликованы в интернете.

Все это делается от имени несуществующей организации и является незаконным.

Между тем официальные опросы свидетельствуют, что правящая Партия действия и солидарности (ПАС), основанная президентом Майей Санду, в настоящее время опережает пророссийский Патриотический избирательный блок (БЭП).

Би-би-си обнаружила связь между пророссийской сетью и молдавским олигархом Иланом Шором, находящимся под санкциями США и Великобритании за «участие во вредоносных операциях влияния, организованных Кремлем», и коррупцию.

В настоящий момент Шор скрывается от молдавского правосудия в Москве.

Би-би-си также обнаружила связь между пророссийской сетью и некоммерческой организацией «Евразия», которая также связана с Иланом Шором и была подвергнута санкциям со стороны Великобритании, США и ЕС за предполагаемый подкуп граждан Молдовы с целью заставить их проголосовать против членства в ЕС в прошлом году.

Референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз завершился с минимальным перевесом проевропейских голосов.

«В 2024 году основное внимание в деятельности [Илана Шора] уделялось деньгам. В этом году их главный фокус — дезинформация», — заявил начальник полиции Молдовы Виорел Чернэтяну в интервью BBC World Service.

Мы попросили Илана Шора и руководство НПО «Евразия» прокомментировать результаты нашего расследования, но ответа не последовало.

Журналисты Би-би-си внедрились в сеть, координируемую через мессенджер Telegram, по ссылке, присланной нам осведомителем.

Благодаря работе под прикрытием нам удалось установить, как именно работает антидемократическая пропагандистская сеть.

Репортер Би-би-си Ана и 34 других рекрута получили приглашение посетить секретные онлайн-семинары, на которых «готовили оперативников». Среди названий семинаров, например, было такое — «Как пройти путь от кухни до национального лидера».

Ану и остальных регулярно тестировали на получаемые знания, и, судя по всему, таким образом проводился отсев неподходящих кандидатов.

Наконец, с нашим репортером связалась координатор сети по имени Алина Жук. В ее профиле в социальных сетях указано, что она из Приднестровья, сепаратистского региона на востоке Молдовы, лояльного Москве, а из ее аккаунта в Instagram следует, что за последние несколько лет она неоднократно посещала Россию.

Жук сообщила Ане, что ей будут платить три тысячи молдавских леев (170 долларов США) в месяц за публикацию постов в TikTok и Facebook в преддверии выборов, и что деньги она будет получать через Промсвязьбанк (ПСБ) — российский государственный банк, находящийся под санкциями, который считается официальным банком Министерства обороны России и является акционером одной из компаний Илана Шора.

После урегулирования формальностей Ану и других новобранцев стали обучать, как публиковать посты в социальных сетях с помощью ChatGPT.

Им объяснили, что «контент привлекает пользователей, если картинка содержит в себе сатирическое отражение действительности», но следует избегать чрезмерного использования ИИ, чтобы посты воспринимались «органично».

В группе Telegram Ана и Би-би-си получили доступ к предыдущим инструкциям для новобранцев. Изначально их просили публиковать патриотические посты об исторических деятелях Молдовы, но постепенно требования приобрели откровенно политический характер.

Ану попросили публиковать необоснованные обвинения, в частности, в том, что нынешнее правительство Молдовы планирует фальсифицировать результаты выборов, что потенциальное членство Молдовы в ЕС зависит от того, станут ли ее граждане частью ЛГБТК+*, и что президент Санду способствует торговле детьми.

Кампании в социальных сетях теперь часто играют ключевую роль в подготовке к национальным выборам. Мы отслеживаем публикации в соцсетях в поддержку правящей партии Молдовы PAS, но не обнаружили в них никакой явной кампании дезинформации.

В ходе тайной операции взаимодействия с пророссийской сетью внедренные сотрудники Би-би-си публиковали только те сообщения, которые соответствовали фактам, и в ограниченном количестве.

Журналисты хотели выяснить, кто еще состоит в сети, поскольку у Би-би-си были доказательства того, что она состояла из нескольких групп, похожих на ту, в которую внедрились сотрудники корпорации. Мы искали закономерности в схожей активности в других аккаунтах, которые могли отслеживать, имея доступ в Telegram.

Мы пришли к выводу, что сеть состоит как минимум из 90 аккаунтов TikTok (некоторые из них маскируются под новостные агентства), которые опубликовали тысячи видеороликов, набравших в общей сложности более 23 миллионов просмотров и 860 тысяч лайков с января. Население Молдовы составляет всего 2,4 миллиона человек.

Би-би-си поделилась своими выводами с американской Лабораторией цифровых криминалистических исследований (DFRLab). На основании предоставленных данных и их собственного анализа представители DFRLab заявили, что на самом деле пророссийская сеть может быть гораздо больше.

По их данных, с января контент сети набрал 55 миллионов просмотров и более 2,2 миллиона лайков в TikTok.

Распространение дезинформации — не единственный род деятельности сети. Координатор Алина Жук также предложила Ане 200 молдавских леев (12 долларов США) в час наличными за проведение неофициального опроса жителей столицы Молдовы Кишинева об их предпочтениях среди кандидатов на выборах.

Перед тем, как приступить к этому заданию, рекруты прошли обучение тонкостям воздействия на опрашиваемых.

Их также попросили тайно записать на видео голоса опрошенных, которые говорили, что поддерживают пророссийскую оппозицию.

Жук объяснила, что это было сделано для того, чтобы «предотвратить фальсификацию результатов голосования». По ее словам, эти записи можно будет использовать в случае победы PAS как доказательство несправедливой победы правящей партии.

Би-би-си получила доказательства того, что сеть, в которую внедрилась наш корреспондент, финансируется из России. Ана подслушала и сняла на видео разговор Алины Жук, которая просила денег из Москвы.

«Слушай, можешь привезти денег из Москвы... Мне просто нужно выплатить зарплату моим людям», — просила Жук неизвестного собеседника.

Неясно, кто именно отправлял ей деньги, но Би-би-си удалось найти связи между сетью и Иланом Шором через НПО «Евразия».

Илан Шор и «Евразия» не отреагировали на результаты нашего расследования.

Би-би-си также обнаружила фотографии куратора Анны, Алины Жук, на сайте «Евразии», а одна из групп в Telegram, в которую была добавлена Ана, называется «Лидеры Евразии».

Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что «Евразия» действует «в Молдове от имени коррумпированного беглого олигарха Илана Шора с целью дестабилизации молдавской демократии».

Мы попросили Алину Жук прокомментировать наши выводы, но она не ответила.

Руководство соцсети TikTok заявило, что приняло дополнительные меры безопасности перед выборами и продолжает «активно противодействовать обманным манипуляциям».

Владелец Facebook, Meta*, не отреагировал на расследование Би-би-си.

Посольство России в Великобритании продолжает отрицать причастность к кампаниям фейков и вмешательству в выборы, заявив, что это не Россия, а ЕС вмешивается в выборы в Молдове.

В создании материала принимали участие: Мальвина Кожокарь, Андреа Житару, Анжела Станчу

* - объявлена в России экстремистской организацией