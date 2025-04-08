Распространяется опасная болезнь! Созван Совет правительства по кризисному управлению

В публикации в твиттере премьер-министр отметила, что заседание созвано по просьбе министра земледелия Арманда Краузе.

С учетом вспышек заболевания в других странах Европы важно действовать своевременно и в случае необходимости принять превентивные меры, подчеркнула Силиня.

Заседание назначено на 12 часов.

Как сообщалось, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) на прошлой неделе распространила информацию о том, что в этом году ящур был обнаружен уже в трех европейских странах: одна вспышка заболевания зафиксирована в Германии, пять - в Словакии, еще четыре в Венгрии.

Ранее Краузе заявил агентству ЛЕТА, что в случае фиксации ящура вблизи польско-литовской границы на латвийско-литовской границе планируется ввести дезинфекцию автомобилей.

Ящур - острое и чрезвычайно заразное инфекционное заболевание парнокопытных, характеризующееся лихорадкой и язвенным воспалением на языке, слизистой оболочке полости рта, вокруг копыт и на коже вымени.

Ящур относится к трансграничным инфекционным заболеваниям животных и может быстро и широко распространиться, оказывая серьезное влияние на животноводческую отрасль и нарушая региональную, а также международную торговлю животными и продуктами животного происхождения, что влечет за собой крупные экономические убытки.

Ящур не опасен для здоровья человека и не влияет на безопасность пищевых продуктов. Последний раз ящур был обнаружен в Латвии в 1987 году.