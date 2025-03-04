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Расходы на оборону нужно увеличить до 4% от ВВП уже в этом году: Силиня дает месяц на обсуждение

© LETA 4 марта, 2025 20:28

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министерства уже работают над проектом, который позволит Латвии достичь уровня расходов на оборону в размере 4% от внутреннего валового продукта (ВВП) ещё быстрее, возможно, уже в этом году. Об этом во вторник на пресс-конференции после заседания правительства заявила премьер-министр Эвика Силиня (JV).

При этом премьер отметила, что хочет дать вовлечённым сторонам время в марте, чтобы понять, какие предложения выдвинет Европейский совет и что предложит Европейская комиссия (ЕК).

По её словам, это может открыть дополнительные возможности, поскольку пока обсуждения велись лишь на уровне переговоров о возможном увеличении бюджетного дефицита или создании фонда. «Необходимо дождаться конкретного предложения от ЕК. Мы предварительно проработали этот вопрос, и, возможно, да, уже в этом году сможем что-то увеличить и двигаться значительно быстрее», — сказала Силиня.

План может быть готов в марте, однако его ещё предстоит обсудить и согласовать дорожную карту его реализации, добавила она.

Ранее сообщалось, что 18 февраля Силиня и министр обороны Андрис Спрудс (P) заявили о намерении увеличить оборонный бюджет Латвии в следующем году до 4% от ВВП, а в дальнейшем — до 5%.

Премьер подчеркнула, что для увеличения финансирования необходимо будет искать дополнительные средства, в том числе пересматривая внутренние ресурсы министерств. По её мнению, Министерству обороны также следует проанализировать текущие расходы и сократить дублирующиеся траты.

Силиня отметила, что видит возможность тесного взаимодействия с Министерством внутренних дел, поскольку в сферах их деятельности есть много пересекающихся функций. Она считает необходимым эффективно экономить за счёт сокращения административных и других дублирующихся функций.

Премьер также подчеркнула, что в Латвии растёт потребность в развитии национальной военной промышленности, так как не всё необходимое для обороны страны можно закупить за границей. По её словам, эти вопросы обсуждаются в различных форматах на уровне НАТО, ЕС и на национальном уровне.

Сегодня правительство рассмотрело способы сокращения сроков поставок товаров, необходимых для государственной безопасности, а также договорилось о дальнейшем развитии государственной оборонной корпорации.

Министр обороны Андрис Спрудс заявил журналистам, что согласованное решение о доведении военных расходов до 4% от ВВП необходимо для усиления 26 приоритетов, предусмотренных планом развития Национальных вооружённых сил. Среди этих приоритетов — инвестиции в противовоздушную оборону, береговую охрану, артиллерийские системы, боевые машины пехоты, боеприпасы и беспилотные устройства.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет на 2025 год составляет 3,45% от ВВП, или 1,56 млрд евро. Исходя из этих данных, чтобы достичь 4% в этом году, необходимо увеличить финансирование примерно на 240 млн евро, а для достижения уровня 5% потребовалось бы дополнительно около 690 млн евро.

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