Рамзан Кадыров едва не утонул на отдыхе в Турции

Глава Чечни Рамзан Кадыров чуть не утонул во время отпуска в турецком Бодруме, его пришлось госпитализировать. Об этом сообщили в четверг, 24 июля, несколько турецких СМИ, в частности Haberler и GZT. По данным местного телеканала Kent TV, инцидент произошел около полудня в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме.

По данным СМИ, Кадырову стало плохо в воде, он начал задыхаться и едва не утонул. Его вытащили на берег, оказали первую помощь и госпитализировали на скорой помощи в Американский госпиталь Бодрума. Сейчас глава Чечни чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает, отмечает Haberler.

На следующий день, 25 июля, телеканал Kent TV опубликовал фотографии покидающего больницу кортежа главы Чечни, в котором были машины полиции и скорая помощь.

Власти Чечни не комментировали публикации турецких СМИ. Дочь Кадырова Айшат вечером 24 июля опубликовала в Instagram фотографию заката на морском курорте.

"Новая газета": Кадыров тяжело болен уже годы

По данным "Новой газеты", в январе 2019 года у главы Чечни диагностировали некроз поджелудочной железы, с весны 2022 года его состояние стало ухудшаться. Как писала "Новая газета Европа", сценарий смены власти в Чечне администрация президента РФ разрабатывает с сентября 2023 года, так как здоровье 48-летнего Кадырова "не оставляет надежд на излечение". Вероятным преемником журналисты называли командира подразделения "Ахмат" Апти Алаудинова.